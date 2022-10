Trotz Abschwung: Steuerschätzer erwarten bis 2026 Mehreinnahmen von 126 Milliarden Euro

Berlin. Trotz des Wirtschaftsabschwungs können Bund, Länder und Gemeinden in diesem und den kommenden vier Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet. Das hat die offizielle Steuerschätzung ergeben, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Danach stehen bis 2026 Bund, Ländern und Gemeinden insgesamt 126 Milliarden Euro mehr zur Verfügung als noch im Mai prognostiziert. Der Bund könnte in diesem Zeitraum mit einem Plus in Höhe von 48 Milliarden rechnen, die Länder mit 43 Milliarden Euro.

Grund für die steigenden Steuereinnahmen ist die hohe Inflation. So war die Bundesregierung in der Maischätzung in diesem Jahr noch von einer Teuerung in Höhe von sechs Prozent ausgegangen, inzwischen wurde die Erwartung auf acht Prozent nach oben korrigiert. Die Prognose für das kommende Jahr wurde von knapp drei sogar auf sieben Prozent angehoben. Je höher die Preise steigen, desto mehr Steuern nimmt der Staat ein. Deshalb spült beispielsweise die Umsatzsteuer mehr Geld in die Staatskassen. Zudem ist trotz Krise die Beschäftigung weiterhin auf hohem Niveau, weshalb auch die Lohn- und Einkommensteuereinnahmen weiterhin stabil sind.

Deutsche Wirtschaft könnte 2023 um 0,4 Prozent schrumpfen

Eine gegenläufige Entwicklung wird durch den sich abzeichnenden Abschwung in der Wirtschaft verursacht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der damit verbundenen Folgen im laufenden Jahr nur noch um 1,4 Prozent wächst und 2023 sogar um 0,4 Prozent schrumpft. Im Frühjahr war die Regierung noch von einem Wachstum von jeweils knapp über zwei Prozent ausgegangen.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung schätzt im Frühjahr und Herbst jeden Jahres die künftigen Steuereinnahmen. Die Prognosen dienen als Grundlage für die Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen. Dem Arbeitskreis gehören neben Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen noch weitere Experten aus Wirtschaftsinstituten und Behörden an.

Fraktionsvize der Union: Ampel-Regierung müsse endlich anfangen, solide zu haushalten

Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg forderte Finanzminister Christian Lindner auf, die Mehreinnahmen „vollständig und gezielt“ an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben. „Vor allem aber muss er sie transparenter als bisher in seiner Haushaltsplanung abbilden. Bislang greift der Minister zu schnell zu immer neuen Verschuldungsprogrammen, ohne dass überhaupt klar wäre, wofür das Geld eingesetzt werden soll“, sagte der CDU-Politiker dem RND. „Denn konkrete Konzepte für die Gas- oder die Strompreisbremse gibt es noch immer nicht.“

Die Ampel-Regierung müsse jetzt endlich anfangen, solide zu haushalten. „Zunächst müssen die Mehreinnahmen erfasst werden. Danach müssen auch Einsparungen eingeplant werden. Erst danach können weitere Kreditaufnahmen in Betracht kommen – und zwar nicht auf Vorrat, sondern auf der Grundlage konkreter Planungen und jahresbezogen, so wie es die Lage es erfordert“, fordert der CDU-Politiker.