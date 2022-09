Steuerzahlerbund: „Länder dürfen den Bund nicht allein lassen“

Baerbock: „Diese Generalversammlung ist keine wie die Vorherigen“

Vor ihrem Abflug zur UN-Generalversammlung in New York wirft die Außenministerin Russland einen Angriff auf die Fundamente der Vereinten Nationen vor. Es werde in den kommenden Tagen besonders darum gehen, „wie die grauenvollen Verbrechen, die im Namen Russlands in der Ukraine begangen werden, aufgearbeitet und verfolgt werden können“, sagt Annalena Baerbock.