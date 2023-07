Stichwahl für sich entschieden: AfD holt erstes Bürgermeisteramt in Sachsen-Anhalt

In der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz stellt die AfD künftig erstmals in Sachsen-Anhalt einen hauptamtlichen Bürgermeister. Bei der Stichwahl setzte sich am Sonntag der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Der 42 Jahre alte Loth erhielt 51,13 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Abend auf ihrer Website mitteilte. Der 31-jährige Naumann kam laut dem vorläufigen Wahlergebnis auf 48,87 Prozent. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld betrug den Angaben zufolge 61,51 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es waren rund 7800 Menschen wahlberechtigt. Erst vor einer Woche war im südthüringischen Sonneberg mit Robert Sesselmann der bundesweit erste AfD-Landrat gewählt worden.

Bundeszentrale für politische Bildung sieht AfD-Stimme nicht mehr als Protest an „Ich warne davor, die Wahl der AfD noch als Protest zu begreifen“, sagte der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger. © Quelle: dpa

AfD-Mann setzte im Wahlkampf auf Kommunalpolitik

Loth ist wie sein Gegenkandidat Naumann in Raguhn-Jeßnitz aufgewachsen. Er ist Landwirt und war Betriebsleiter in einem Agrarunternehmen. Seit 2016 ist Loth Landtagsabgeordneter für die rechtspopulistische AfD. Auf der kommunalen Ebene ist er ebenfalls seit mehreren Jahren aktiv. Eigenen Angaben zufolge ist Loth seit 2016 Stadtrat in Raguhn-Jeßnitz und seit 2019 Mitglied des Kreistags Anhalt-Bitterfeld. Der 42-Jährige setzte im Wahlkampf vor allem auf kommunalpolitische Themen. Er will die Wirtschaftsförderung und die Ausstattung der Feuerwehren verbessern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im ersten Durchgang hatte Loth 40,7 Prozent der Stimmen geholt, Naumann war auf 36,9 Prozent gekommen; zwei weitere Bewerber lagen deutlich dahinter. Der Abstand zwischen Loth und Naumann betrug weniger als 200 Stimmen. Naumann ist seit 2019 Stadtratsvorsitzender und arbeitet als Sachbereichsleiter im benachbarten Bitterfeld-Wolfen.

Sesselmann erster AfD-Landrat

Zuletzt hatte die Landratswahl im südthüringischen Kreis Sonneberg für Aufsehen gesorgt, weil mit Robert Sesselmann erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden war. Dies hatte die Debatte weiter angefacht über den aktuellen Höhenflug der AfD auch in deutschlandweiten Umfragen, in denen sie um die 20 Prozent rangiert.

Der Landesverfassungsschutz in Thüringen bewertet den dortigen AfD-Landesverband als „gesichert rechtsextrem“, deutschlandweit stuft der Verfassungsschutz die Partei als Verdachtsfall ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/sf mit dpa