Stichwahl in Georgia: Walker und Warnock kämpfen um den letzten Senatssitz

Fast vier Wochen nach den Zwischenwahlen in den USA hat am Dienstag im Südstaat Georgia die Stichwahl um den letzten noch offenen Senatssitz begonnen. Dabei muss sich der demokratische Amtsinhaber Raphael Warnock seinem republikanischen Herausforderer Herschel Walker stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herschel Walker, der republikanische Kandidat in Geogia für den US-Senat. © Quelle: Ben Gray/AP/dpa

Der Ausgang der Abstimmung entscheidet darüber, ob die Demokraten ihre Mehrheit im Senat in Washington ausbauen können oder ob die großen politischen Lager wie bisher auch auf jeweils 50 Stimmen kommen. In letzterem Fall würde die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag geben.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demokraten wählen lieber früher

In Atlanta reihten sich am Morgen bei Regen, Wind und Temperaturen unter zehn Grad die ersten Wählerinnen und Wähler in die Schlangen vor den Abstimmungslokalen. Rund 1,9 Millionen Wahlberechtigte haben ihre Stimme bereits vorzeitig abgegeben - ein Vorteil für die Demokraten, deren Wähler die Briefwahl oder vorzeitige Stimmenabgabe bevorzugen. Die Republikaner wiederum schneiden in der Regel am eigentlichen Wahltag besser ab.

Bei den Kongresswahlen Anfang November lag Senator Warnock mit rund 37.000 Stimmen vor Walker, verfehlte jedoch die Mehrheit, was eine Stichwahl nötig machte. Hinter Georgia liegt ein erbitterter Wahlkampf zwischen dem schwarzen Baptistenpastor Warnock, und dem früheren American-Football-Star und Politneuling Walker, der sich an Ex-Präsident Donald Trump orientierte.

Walker soll Ex-Freundinnen Abtreibung bezahlt haben

Walker geriet massiv wegen seiner Vergangenheit unter Druck: Es kamen Vorwürfe auf, wonach er jeweils zwei Ex-Freundinnen Abtreibungen bezahlt haben soll. Der Republikaner - ein erklärter Abtreibungsgegner - stritt dies vehement ab. Zum Gespött seiner Gegner machte sich Walker auch mit mäandernden Wahlkampfreden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Walker nannte Warnock wiederum einen Schwächling, der vor Präsident Joe Biden im Weißen Haus einen Kotau mache.

RND/AP