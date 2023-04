Stichwahl in Montenegro läuft: Gelingt Herausforderer Jakov Milatovic die Wende?

In Montenegro hat am Sonntag die Stichwahl um das höchste Staatsamt begonnen. Amtsinhaber Milo Djukanovic siegte zwar vor zwei Wochen in der ersten Runde, Herausforderer Jakov Milatovic wird allerdings vom gesamten proserbischen Lager unterstützt. Und dieses trat in Runde eins noch mit mehreren Kandidaten an.

Menschen warten in einer Schlange vor einem Wahllokal in Montenegros Hauptstadt Podgorica.

Podgorica. In Montenegro wird an diesem Sonntag in einer Stichwahl entschieden, wer neuer Präsident des Balkanlandes für die kommenden fünf Jahre wird. Amtsinhaber Milo Djukanovic ist nicht eindeutiger Favorit, Beobachter räumen seinem 36-jährigen Herausforderer Jakov Milatovic die besseren Chancen ein.

Die rund 540.000 Wahlberechtigten können von 7 bis 20 Uhr abstimmen. Erste Hochrechnungen soll es etwa eine Stunde später geben, das Wahlergebnis dann in der Nacht oder am Montag.

Amtsinhaber Djukanovic: Dominanz seit Jahrzehnten

Djukanovic hat die Politik in Montenegro seit den 90er-Jahren als Regierungschef und Präsident bestimmt und das Land im Jahr 2006 in die Unabhängigkeit von Serbien und 2017 in die Nato geführt. Sein nächstes Ziel ist die Aufnahme in die EU, was nach der Abwahl von Djukanovics sozialistischer DPS 2020 jedoch ins Stocken geriet.

Die Herrschaft des 61-Jährigen war immer wieder auch von Korruption und Vetternwirtschaft überschattet. Weithin besteht in Montenegro ein Bedürfnis nach neuen und unverbrauchten Personen in der Politik. Eine Wahlniederlage würde für Djukanovic nach jahrzehntelanger Herrschaft den Verlust seiner letzten Machtposition bedeuten.

Stimmungslage begünstigt Milatovic

Sein Herausforderer Milatovic war Wirtschaftsminister in der ersten Regierung ohne DPS-Beteiligung. In der ersten kurzlebigen proserbischen Regierung nach 2020 errang er Popularität, indem er die Löhne erhöhte. Nun wirbt er um Wähler, die genug von etablierten Politikern wie Djukanovic haben. Dessen Ära hat Milatovic bereits für beendet erklärt.

Nach dem Zerfall der Regierung entstand Milatovics Bewegung Europa Jetzt. Er versichert, Montenegro in die EU führen zu wollen, doch Gegner verweisen auf sein enges Verhältnis zur serbisch-orthodoxen Kirche und Kräften, die für enge Bindungen an Serbien eintreten.

Das Präsidentenamt in Montenegro ist repräsentativ. Der Ausgang der Wahl könnte der Partei des Siegers jedoch Rückenwind für die vorgezogene Parlamentswahl am 11. Juni verschaffen.

AP/dpa