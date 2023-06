﻿Stichwahl in Schwerin: AfD-Kandidat könnte Oberbürgermeister werden

Schwerin. Als Typ netter Schwiegersohn kommt Leif-Erik Holm (52) daher. Am 18. Juni tritt er gegen SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Schwerin an. Holm könnte der erste AfD-OB in einer Landeshauptstadt werden – wenn es nach ihm geht. Beobachter sehen in Holm eher einen Wolf im Schafspelz, er stehe für eine rassistische und demokratiefeindliche Partei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Wahlabend des 4. Juni kostet Leif-Erik Holm den Teilerfolg aus. Uneinholbar liegt er auf Platz zwei der OB-Wahl vor dem parteilosen Thomas Tweer. Am Ende sind es 27,4 Prozent der Wählerstimmen. Stichwahl! Holms Augen leuchten. Mit gut einem Dutzend (Partei)Freunden feiert er im AfD-Büro in der Schweriner Friedrichstraße. Beim Presse-Foto verschwinden einige schnell im Hintergrund, andere rücken vor.

Foto mit dem Chef der rechtsextremen Jungen Alternative

Plötzlich steht auch Alexander Tschich da. Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion, nettes Äußeres, Seitenscheitel. Tschich ist Landeschef der Jungen Alternative (JA). Ein Spruch über die „rechtsextreme JA“ macht die Runde. Grinsen. „Ironie“, versichert Holm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Verfassungsschutz hat die JA bundesweit als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Innenminister Christian Pegel (SPD) erklärte, dass es wohl in MV zu keiner anderen Einschätzung kommen dürfte. JA sei JA. Unsinn, reagierte die AfD-Landtagsfraktion. „Kein JA-Mitglied des Landesverbandes ist durch Straftaten oder extremistische Äußerungen aufgefallen“, so Fraktionschef Nikolaus Kramer.

Holm ist clever, er geht auf Menschen zu. Verkauft sich als ehemaliger Radiomoderator. Hebt seine vier Kinder und seine Frau hervor. Im Wahlkampf rollte er mit Stretch-Limo durch die Stadt, um normale Menschen abzuholen. Bei seiner Abschluss-Wahlkampfveranstaltung überließ er Parteifreunden oft das Schimpfen über „illegale Zuwanderung“. Dass Schwerin „Kriminalitätshauptstadt in MV“ sei, sagt er selbst. Schnell fällt Holm in andere Muster, wenn er etwa über „die Medien“ pauschal herzieht. Das kommt bei manchen an.

Politologe: „AfD ist anti-demokratisch, rassistisch, xenophob“

Seit Jahren steht Holm als AfD-Landessprecher im Mittelpunkt der Kritik. Von Bürgerlichen bis zu Rechtsradikalen scheint die Partei Interessierten eine möglichst breite Basis bieten zu wollen. Genau das müsse man Holm vorwerfen, findet Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock. „Er hat nachweislich laut eigenen Aussagen keine Probleme mit Herrn Höcke und dem Flügel und trifft sich auch gerne mit allen, die am äußerst rechten Rand agieren.“

Die Staatsanwaltschaft Halle hat kürzlich erst Anklage gegen Höcke erhoben. Hintergrund ist eine Rede Höckes Ende Mai 2021 in Merseburg (Sachsen-Anhalt), bei der er die verbotene SA-Losung „Alles für Deutschland!“ verwendet haben soll, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur AfD sagt Muno: „Eine Differenzierung nach ,Moderaten‘ und ,Radikalen‘ ergibt meines Erachtens gar keinen Sinn mehr. Die AfD steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und der Demokratie, sie ist anti-demokratisch, rassistisch, xenophob, homophob, sie will Meinungs-und Pressefreiheit abschaffen und die parlamentarische, repräsentative Demokratie abbauen.“

Wer wie Holm in einer solchen Partei als zentrale Figur agiere – „muss wissen, wie der Hase läuft“. Muno: „Herr Holm ist ein geschickter Demagoge, der auch jederzeit gegen Ausländer hetzt. Herr Holm steht wie die AfD ganz weit rechts.“

Prof. Wolfgang Muno, Politologe: „Herr Holm ist ein geschickter Demagoge.“ © Quelle: Joachim Mangler/dpa

„Mumpitz“, nennt Holm Munos Einordnung über sich. „Ich kann nicht erkennen, was daran Hetze sein soll, wenn man die schädliche Einwanderungspolitik der Ampel kritisiert.“ Seine Vorwürfe „gelten nicht den Migranten, die ja nur nutzen, was ihnen hier geboten wird“, so Holm. „Vielmehr kritisiere ich laut und deutlich die handlungsunwilligen Regierungspolitiker, die die illegale Masseneinwanderung einfach laufen lassen“.

An Muno: „Von einem Wissenschaftler erwarte ich Seriosität und Fundierung, aber wahrscheinlich versteht der Herr sich eher als politischer Meinungsmacher.“ Auch das ist typisch Holm. Er ist ein Meister polarisierender Worte.

Die AfD sei „die bürgerliche Kraft“, sagt Holm. Dies werde er zur OB-Stichwahl herausarbeiten. Er setze auch auf seine Herkunft: Schwerin. Konkurrent Badenschier sei dagegen „in Karl-Marx-Stadt geboren“, Chemnitz. Soll heißen: einer und keiner von uns.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pikant: 2016/17 sah sich Holm – wegen seines Wohnsitzes – mit Widersprüchen zur Wählbarkeit in den Landtag konfrontiert; eine Untersuchung folgte. Er gab an, in Klein Trebbow gewohnt zu haben. Binnen eines knappen Jahres war in der Wohnung kaum Strom verbraucht. Holm, damals 47, erklärte, er habe sich bei seinen Eltern aufgehalten – eine Etage tiefer.

In zehn Tagen will Holm Oberbürgermeister der Landeshauptstadt werden. Linke, CDU und Grüne haben sich für SPD-Mann Badenschier ausgesprochen.

Dieser Text ist zuerst in der „Ostsee Zeitung“ erschienen.