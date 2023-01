Strack-Zimmermann zu Panzer-Lieferungen: Deutschland muss „bei der Debatte Führung übernehmen“

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat gefordert, dass Deutschland bei der Debatte über Panzer-Lieferungen an die Ukraine „grünes Licht geben“ und „bei der Debatte jetzt Führung übernehmen“ müsse. Deutschland dürfe nicht wieder zum „Spaltpilz Europas“ werden, warnte sie.

Vor Treffen in Ramstein

Berlin. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) steht nach Einschätzung der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann unter enormem Zeitdruck - auch wegen der Debatte um Panzer-Lieferungen an die Ukraine. „Er hat ja keine 100 Tage, er hat auch keine 100 Stunden, er hat eigentlich nur 24 Stunden“, sagte sie am Donnerstag im „Frühstart“ von RTL/ntv mit Blick auf das bevorstehende Treffen von Verbündeten der Ukraine auf dem US-Stützpunkt Ramstein am Freitag.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags äußerte die Hoffnung, dass die Bundesregierung sich schnell für Kampfpanzer-Lieferungen aus deutschen Beständen ausspricht. Angesichts möglicher Lieferungen durch andere Staaten dürfe Deutschland nicht wieder zum „Spaltpilz Europas“ werden, betonte Strack-Zimmermann. Stattdessen müsse Deutschland „grünes Licht geben“ und „bei der Debatte jetzt Führung übernehmen“.

Verteidigungsminister treffen sich in Ramstein

Die FDP-Politikerin fordert bereits seit längerem, deutsche Kampfpanzer direkt an die Ukraine zu liefern.

Am Freitag kommen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zudem die Verteidigungsminister mehrerer Dutzend Staaten zusammen, um über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine zu beraten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet von dem Treffen ein Signal, dass es „mehr schwerere Waffen und mehr moderne Waffen“ für die Ukraine gibt.

RND/dpa