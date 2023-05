Strack-Zimmermann weiter gegen Kampfjet-Lieferung für Ukraine

Berlin. Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat die Lieferung von deutschen Kampfjets an die Ukraine erneut abgelehnt. Sie sehe keinen Tornado und keinen Eurofighter über dem ukrainischen Luftraum, sagte die FDP-Politikerin am Dienstag im Deutschlandfunk. „Das hat schlicht was mit der Reichweite der Maschine zu tun, mit der Komplexität der Ausbildung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Strack-Zimmermann hält die Lieferung von anderen Flugzeugtypen wie etwa sowjetischen MiGs oder F-16-Kampfjets aus US-Produktion für hilfreich. „Man könnte Selenskyj natürlich anbieten, in Deutschland Militärstützpunkte zur Verfügung zu stellen, wo die F-16 gewartet werden“, sagte sie dem MDR.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zurückhaltung beim Thema Kampfjets

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pochte zuletzt bei seiner Reise in vier europäische Länder auf die Lieferung von Kampfjets. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und auch der französische Präsident Emmanuel Macron reagierten jedoch zurückhaltend. Macron stellte allerdings am Montag die Ausbildung ukrainischer Piloten in Aussicht, ohne zu spezifizieren, in welchen Flugzeugtypen.

Deutschland hatte Selenskyj am Sonntag weitere militärische Unterstützung im Wert von weiteren 2,7 Milliarden Euro zugesichert. Auf die Frage, woher etwa zusätzliche Panzer kämen, antwortete Strack-Zimmermann im Deutschlandfunk: „Wenn wir die Möglichkeit haben, auch von Ländern diese zurückzukaufen, die sie nicht benötigen, dann finde ich das völlig in Ordnung, denn sie sind ja aus dem Bestand der Bundesrepublik und in Deutschland einst hergestellt worden.“

RND/dpa