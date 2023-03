Strafzahlung für Weidel-Spende: Erneute Schlappe für AfD

Nur drei Gurken pro Person: Supermärkte in Großbritannien rationieren Gemüse

Fast leere Regale in den Supermärkten: In Großbritannien werden bestimmte Gemüsesorten rationiert – auch Gurken. Schuld ist das schlechte Wetter in den Produktionsländern, aber auch noch andere Faktoren. Wie konnte es so weit kommen?