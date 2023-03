﻿Stralsund verbietet Gendern im Rathaus: Wie es zu der umstrittenen Entscheidung kam

Die Hansestadt Stralsund will die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht mit Sternchen und Unterstrichen ansprechen. Eine Mehrheit in der Bürgerschaft hat einem Antrag der AfD gegen das Gendern zugestimmt. Besonders CDU und FDP stehen jetzt in der Kritik.

Stralsund. Gendern mit Sternchen und Unterstrichen wird es im Stralsunder Rathaus auch künftig nicht geben. Das hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am Donnerstag mehrheitlich beschlossen. Mit Stimmen von CDU, FDP und der Fraktion Bürger für Stralsund wurde ein entsprechender Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Gendern konsequent unterbinden – Kommunikation in regelkonformer Sprache“ durchgebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir möchten dabei auf den Rat für deutsche Rechtschreibung verweisen, in dem alle Länder vertreten sind und der sich auch gegen das Gendern ausgesprochen hat“, sagte AfD-Mitglied Jens Kühnel vor den Abgeordneten. Das besagte Gremium hatte das Gendern mit der Verwendung von Sternchen und Unterstrichen nicht empfohlen. Begründung: Gendergerechte Sprache sei eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht allein durch Rechtschreibregeln gelöst werden könne.

Dienstanweisung regelt Sprachgebrauch im Rathaus

CDU-Fraktions-Chef Ronald Zabel, der sich vor der Abstimmung als Einziger zu Wort meldete, erklärte, dass es in der Stadtverwaltung zum Gendern bereits die Dienstanweisung 01/2013 gebe, darin sei der Umgang damit in der Verwaltung geregelt. „Gleichwohl ist uns das ein wichtiges Thema, deshalb haben wir die Abstimmung dazu freigegeben“, deutete er den Nicht-Fraktionszwang an. Zwei Christdemokratinnen stimmten daraufhin dem AfD-Antrag nicht zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abstimmung des Gender-Antrages in der Stralsunder Bürgerschaft am Donnerstagabend. © Quelle: Stephan Pundt

In besagter Dienstanweisung, die 2017 noch einmal konkretisiert wurde, ist festgelegt worden, dass die Stadtverwaltung immer die weiblichen und männlichen Anredeformen verwende. Das bestätigte ein Sprecher im Rathaus am Freitag auf Anfrage der „Ostsee Zeitung“. „Wir sagen und schreiben also Bürgerinnen und Bürger oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Peter Koslik. Auf Sternchen und dergleichen habe man ja bereits verzichtet. Deshalb ändere sich mit dem Bürgerschaftsbeschluss vom Donnerstagabend nichts, zudem handle man getreu der Empfehlung des Rechtschreib-Rates. Bei Stellenausschreibungen werde aber wie vorgeschrieben weiblich, männlich und divers verwendet.

Unterstützung für AfD: Grüne sprechen von Tabu-Bruch

Dass der Beschluss, der mit Mehrheit des konservativen Lagers in Stralsund durchgesetzt wurde, bei den anderen Bürgerschaftsfraktion für Empörung sorgte, hat andere Gründe.

„Mit diesem Votum wird einmal mehr deutlich, dass für die beiden Fraktionen CDU/FDP und Bürger für Stralsund Gleichstellung lediglich eine Etikette ist. Am Thema Gleichstellung sind die fast ausschließlich männlichen Bürgerschaftsmitglieder dieser beiden Fraktionen offensichtlich nicht wirklich interessiert“, sagt Jürgen Suhr, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klar geworden sei auch, „dass die Fraktionen Bürger für Stralsund und CDU/FDP offensichtlich bereit sind, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Die CDU- und FDP-Abgeordneten haben in der Stralsunder Bürgerschaft einen Tabubruch begangen. Offensichtlich teilen alle FDP-Bürgerschaftsmitglieder und der große Teil der CDU-Abgeordneten nicht die Auffassung, dass die AfD eine Partei ist, zu der es hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt und die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft ist.“ Suhr bedaure das und fordere CDU und FDP dazu auf, „zum Konsens der demokratischen Fraktionen gegen die verfassungsfeindliche AfD zurückzukehren.“

Die Grünen-Fraktion habe zu dem Beschluss auch rechtliche Bedenken. „Wir werden das daher prüfen und gegebenenfalls die Kommunalaufsicht anrufen.“

SPD redet von blau-schwarz-gelber Bahamas-Koalition

Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Beatrix Hegenkötter spricht von einem Tabu-Bruch. „Dass die CDU in Stralsund eher wenig Berührungsängste mit der AfD hat, ist in der Vergangenheit bereits häufiger deutlich geworden. Bei der FDP war das bislang in dieser Form nicht bekannt. Dass man jetzt als blau-schwarz-gelbe ‚Bahamas-Koalition‘ bereitwillig einen solchen inhaltlichen Antrag wider das Gendern mitträgt, ist völlig unabhängig von der konkreten eigenen Position zum sprachlichen Umgang mit den Geschlechtern nicht hinnehmbar.“

Das Gendern sei in gewissen Kreisen zu einem roten Tuch geworden. „Es geht nicht darum, Sprache zu missbrauchen oder den Menschen etwas zu verbieten oder zu diktieren. Sondern es geht darum, gesellschaftliche Vielfalt abzubilden und einen respektvollen Umgang verschiedenster Menschen zum Ausdruck zu bringen.“ Über die Art und Weise, wie man diesen Respekt sprachlich zum Ausdruck bringe, könne man sich trefflich streiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee Zeitung“ (OZ) erschienen.