Straßenbau und Klimaschutz: Koalitionsausschuss ohne Einigung zu Ende gegangen

Trauma-Expertin aus Kiel: Das hilft Opfern

Die Bluttat von Brokstedt: Was macht so ein schreckliches Ereignis mit Betroffenen? Wie geht man mit Ängsten um, was hilft – und wann ist professionelle Unterstützung sinnvoll? Antworten gibt Expertin Inka Breßmann, Psychologische Psychotraumatherapeutin am UKSH in Kiel.