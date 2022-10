Streckbetrieb aller letzten drei Meiler bis Ende 2023?

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz möchte einfach kein Machtwort sprechen. Um den seit Wochen vor allem zwischen FDP und Grünen tobenden Atomstreit zu lösen, setzte er auch am Montag auf die Kompromissfähigkeit der Koalitionäre. Dabei drängt die Zeit, wenn es noch eine Lösung geben soll, bevor das Atomausstiegsgesetz das Ende aller drei noch laufender Meiler am 31. Dezember dieses Jahres besiegelt.

Schon jetzt ist absehbar, dass es vermutlich eine Sondersitzung des Bundesrates geben muss, da der Bundestag aller Voraussicht nach nicht mehr in seiner regulären Sitzung in dieser Woche, sondern erst in drei Wochen abschließend über ein Änderungsgesetz beraten kann.

Bundeskanzler Scholz kündigt schnelle Atomkraftentscheidung an Scholz ist laut einer Regierungssprecherin zuversichtlich, dass bald eine Einigung im Koalitionsstreit um die weitere Nutzung von Atomkraftwerken gelingt. © Quelle: dpa

An diesem Dienstag soll es ein weiteres Gespräch mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) geben. Eine Sprecherin von Scholz sagte: „Eine Einigung wird zeitnah erfolgen.“ Der Kanzler sei sehr zuversichtlich, dass das gelingen werde. Sein Versuch am Sonntagnachmittag, in einem Krisengespräch mit Habeck und Lindner „die Kuh vom Eis zu holen“, war nicht gelungen.

Trotz Grünen-Beschluss AKW Emsland in der Debatte

Auch Scholz‘ SPD hat eine rote Linie: keinen neuen Brennstäbe und keine Laufzeitverlängerung über 2023 hinaus. Aber sie kann sich einen Mittelweg vorstellen zwischen der FDP-Forderung, die letzten drei Meiler bis 2024 am Netz zu halten und gegebenenfalls bereits stillgelegte Reaktoren zu reaktivieren, und dem Grünen-Parteitagsbeschluss am Wochenende in Bonn.

Der sieht vor: Das Atomkraftwerk Emsland entsprechend dem Atomausstiegsgesetz zum Jahresende vom Netz zu nehmen und die Meiler Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg als Reserve für die Stromerzeugung bis höchstens zum 15. April in den sogenannten Streckbetrieb zu schicken.

Am Montag liefen die Drähte hinter den Kulissen heiß. Die beiden Hauptpunkte: Kann auch das AKW Emsland bis April in den Streckbetrieb, wo doch die Grünen in Niedersachen gerade mit der SPD Koalitionsverhandlungen führen und der Meiler im Wahlkampf auch aus Sicherheitsgründen als definitives Auslaufmodell galt? Und könnten die Reserven von Isar 2 und Neckarwestheim in diesem Winter „gespart“ und Ende 2023 bereitgestellt werden?

Nach außen blieb die FDP hart. Lindner twitterte: „Seit der Invasion Russlands in der Ukraine befinden wir uns in einem Energiekrieg.“ Das sei kein Grund, „dauerhaft“ zur Kernenergie zurückzukehren, aber „kurzfristig“ müsse alles ans Netz, was Kapazitäten schaffe.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai betonte, solange die erneuerbaren Energien noch nicht ausreichten, werde die Kernkraft als Brücke gebraucht. Eine „echte Lösung“ bei der Atomkraft würde auch einen Beitrag zur Preisstabilität und Preissenkung leisten. Die Devise „Erst das Land, dann die Partei“ gelte auch für einen Wirtschaftsminister.

Ricarda Lang: Parteitagsbeschluss ist „Verhandlungslinie“

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang sagte, zur Konfliktlösung sei auch noch die Einberufung eines Koalitionsausschusses denkbar. Und dann machte sie eine Anmerkung, die aufhorchen ließ. Der Parteitag in Bonn habe den Verhandlern der Grünen in Berlin „erst mal ein klares Votum“ mitgegeben. Das sei „die Verhandlungslinie“. In Grünen-Spitzen gilt es nicht als ausgeschlossen, dass man sich mit der FDP einigt, in dem diese ein Zugeständnis an anderer Stelle bekommt.

In dem Parteitagsbeschluss heißt es: „Bündnis 90/Die Grünen werden im Bundestag keiner gesetzlichen Regelung zustimmen, mit der neue Brennelemente, noch dafür notwendiges neues angereichertes Uran beschafft werden sollen.“ So erscheint ein Streckbetrieb aller drei Meiler theoretisch ebenso denkbar zu sein wie ein Streckbetrieb über den 15. April hinaus. Die Grünen-Basis dürfte sich von einem solchen Kompromiss kurz nach dem Parteitag allerdings überrumpelt fühlen.

Auf die Frage, was die Grünen von Kanzler Scholz erwarteten, sagte Lang, man würde gern dessen Position kennen. Schon zuvor hatte es bei FDP und Grünen Unmut gegeben, dass der Kanzler nicht sage, was er denn will. Scholz will aber keine Entscheidung gegen einen der beiden Koalitionspartner fällen. Er will einen gemeinsame Beschluss.

