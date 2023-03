Wissing ruft Gewerkschaften zur Mäßigung auf: Auswirkungen „so gering wie möglich halten“

Apell an die Tarifpartner: Verkehrsminister Volker Wissing ruft vor dem Superstreiktag am Montag die Gewerkschaften zur Mäßigung auf. Die Beteiligten sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, sagte Wissing dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Berlin. Vor dem angekündigten bundesweiten Verkehrsstreik am Montag ruft Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Gewerkschaften zur Mäßigung auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das System Schiene mit all seinen Beschäftigten und Unternehmen leistet einen enormen Beitrag für die Mobilität und Versorgung unserer Gesellschaft, insbesondere in diesen Zeiten“, sagte Wissing dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich kann nur an alle Tarifpartner appellieren, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und die Auswirkungen auf die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.“

„Massive Auswirkungen“: Montag wird zum Superstreiktag

Mit dem großangelegten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie Verdi weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen, wie beide Gewerkschaften am Donnerstag in Berlin mitteilten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. „Der ganztägige Streik beginnt in der Regel in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0 Uhr und endet um 24 Uhr“, teilten beide Gewerkschaften weiter mit.

Im Verdi-Organisationsbereich sind demnach die Beschäftigten an allen deutschen Verkehrsflughäfen außer Berlin zum Ausstand aufgerufen. In Folge des Arbeitskampfes werde der Luftverkehr im gesamten Zeitraum eingeschränkt sein.

Hamburger Hafen wegen Streik für große Schiffe gesperrt Wegen des angekündigten Verdi-Warnstreiks hat die Hafenverwaltung entschieden, dass lotsenpflichtige Schiffe vorerst weder ein- noch auslaufen dürfen. © Quelle: dpa

Auf der Schiene sind neben der Deutschen Bahn laut EVG unter anderem die Bahn-Unternehmen Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, erixx, vlexx, eurobahn sowie Die Länderbahn betroffen. Die Deutsche Bahn rechnet eigenen Angaben zufolge mit „massiven Beeinträchtigungen“ für den gesamten Bahnbetrieb. Fern-, Regional- und der S-Bahn-Verkehr dürften bundesweit weitgehend zum Erliegen kommen.