Busse und Bahnen stehen am Freitag still

Streikankündigung im Nahverkehr: Fahrgastverband fordert Rückkehr an den Verhandlungstisch

Außer Betrieb: Wegen des Streiks bleiben die Stadtbahnen auch in Hannover am Freitag im Depot.

Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs stehen am Freitag in sechs Bundesländern und einzelnen Städten still. Die Gewerkschaft ver.di hat zum Streik aufgerufen. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.