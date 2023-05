„Wir sollten so etwas nicht fordern“: Zoff in der Union über eigene Wohnungspolitik

In der Union ist ein Streit über die weitere Positionierung zur Wohnungspolitik entbrannt. So stellt sich der Parlamentskreis Mittelstand (PKM) der Unionsfraktion gegen Forderungen von CDU-Generalsekretär Mario Czaja zur Lösung der Wohnungsnot, die jüngst bekanntgeworden sind. Die Mittelstandsexperten üben in einem Beschluss scharfe Kritik an den Vorschlägen, die das „Profil von CDU und CSU verwässern“ und, die „eins zu eins“ dem Koalitionsvertag der Ampel entsprächen.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hatte vor zwei Wochen exklusiv über einen Forderungskatalog einer Gruppe von CDU-Politikern aus großen Städten zur Wohnungs- und Baupolitik berichtet. Das Positionspapier des sogenannten CDU-Metropolenkreises wurde unter anderem von Generalsekretär Czaja ausgearbeitet. Czaja sagte dem RND damals, es sei eine neue „Strategie für günstiges Wohnen und mehr Eigentum“ nötig.

Stadtpolitiker schlagen „Wohngemeinnützigkeit“ vor

In dem Entwurf drängen die Stadtpolitiker beispielsweise auf Steuervergünstigungen für Unternehmen, wenn diese preiswerten Wohnraum zur Verfügung stellen. Das Prinzip nennt sich „Wohngemeinnützigkeit“ und wurde 1990 von Kanzler und Christdemokrat Helmut Kohl abgeschafft. In dem Papier wird zudem auf eine befristete Verlängerung der Mietpreisbremse gepocht, die seit 2015 in Kraft ist.

Um Mieterinnen und Mieter vor Kündigungen zu schützen, schlagen die Christdemokraten um Czaja eine neue Frist zur Mietnachzahlung vor, „mit der Möglichkeit, die ordentliche Kündigung abzuwenden“. Außerdem drängen sie auf die befristete Aussetzung von Indexmieten, die die Miete an die Verbraucherpreise koppeln. Nach RND-Informationen waren aber auch diese Forderungen nicht mit allen Mitgliedern des Metropolenkreises abgestimmt, und offensichtlich ebenfalls nicht mit den Fachpolitikern für Wohnungspolitik in der CDU/CSU-Fraktion.

„Nicht im Einklang mit langjährigen Positionierungen der Unionsfraktion“

So wurde der kritische Beschluss des Parlamentskreises Mittelstand im Wesentlichen vom wohnungspolitischen Sprecher der Fraktion, Jan-Marco Luczak, formuliert. Der Christdemokrat geht hart mit seinen Parteikollegen ins Gericht: Die Forderungen widersprächen an vielen Stellen den Grundüberzeugungen der Mittelstandsexperten und ständen nicht im Einklang mit langjährigen Positionierungen der Unionsfraktion.

Zur Mietpreisbremse schreiben die Mittelstandspolitiker konkret: „Die Ampel will die Mietpreisbremse bis 2029 verlängern. Wir sollten so etwas nicht fordern!“ Auch die ins Spiel gebrachte Nachzahlungsfrist lehnen sie deutlich ab. „Wer seine Miete nicht rechtzeitig und nicht vollständig zahlt, verletzt eine Hauptleistungspflicht des Mietvertrages“, mahnen sie. Zu den Indexmieten erinnern die Mittelstandsexperten ihre CDU-Kollegen daran, dass die Vorschläge sogar weitergehender seien als die der Ampel.

Gitta Connemann, Chefin der Mittelstandsunion und PKM-Vorstandsmitglied, sagte dem RND, der Mittelstandskreis wolle ein klares Signal setzen: „Freie Fahrt für den Wohnungsbau auch in Metropolen. Eine Verlängerung der Mietpreisbremse oder ein Verbot von Indexmieten sind dafür Gift“, so die CDU-Politikerin. „Denn sie kosten Planungssicherheit.“