Streit in der Linken: Bartsch geht auf Distanz zu Wagenknecht

Berlin. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat sich nach dem Bruch der Parteispitze mit Sahra Wagenknecht erstmals klar gegen die prominenteste Abgeordnete seiner Partei positioniert. Vor dem Hintergrund, dass Anhänger Wagenknechts offenbar versuchen, Mitglieder und Mandatsträger der Linken für eine neue Partei abzuwerben, sagte Bartsch am Dienstag vor der Presse in Berlin: „Das ist und bleibt für mich völlig inakzeptabel“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sei überhaupt nicht angemessen, „über eine neue Partei nachzudenken und das vorzubereiten“. Man brauche sich nur die Regionalwahlen in Spanien anzuschauen, wo die Linke in einer Stadt mit vier verschiedenen Listen angetreten sei, in der Summe zwar 20 Prozent holte, aber am Ende nicht im Stadtrat vertreten ist, weil sie die notwendige Hürde nicht geschafft habe.

Bartsch: Linke soll Legislaturperiode als Fraktion beenden

Am Wochenende hatte der 26-köpfige Parteivorstand der Linken bei Abwesenheit von fünf Mitgliedern einstimmig den Beschluss gefasst, dass die „Zukunft der Linken eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht“ ist. Zugleich hatte die Parteiführung Wagenknecht und ihre Unterstützer in der aus 39 Mitgliedern bestehenden Bundestagsfraktion aufgefordert, ihre Mandate zurückzugeben. Hintergrund sind seit langem bekannte Überlegungen Wagenknechts, eine Konkurrenzpartei zur Linken zu gründen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Blick auf eine dadurch drohende Spaltung, sagte Bartsch: „Es ist alles zu tun, auch aus der Fraktion, dass das genau nicht geschieht. Und dafür stehe ich ohne wenn und aber.“ Der Fraktionschef verwies darauf, dass etwa 2,3 Millionen Wählerinnen und Wähler bei der letzten Bundestagswahl der Linken ihre Stimme gegeben hätten, und das verpflichte dazu, Politik in deren Sinne zu machen. Alles andere sei absurd. Er habe als Fraktionsvorsitzender das klare Ziel, dass die Linke die laufende Legislaturperiode „selbstverständlich“ auch als Fraktion beenden werde.

Wagenknechts Pläne: Wie gründet man eigentlich eine Partei? Eine von Sahra Wagenknecht gegründete Partei könnte den politischen Wettbewerb aufmischen. Die Noch-Linken-Politikerin hätte aber eine große Aufgabe vor sich. Es ist gar nicht so leicht, eine Partei zu gründen – drei, die es gemacht haben, berichten von ihren Erfahrungen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Bisher hat noch niemand den Verzicht auf das Mandat angekündigt

Wenn Wagenknecht gemeinsam mit drei oder vier Anhängern die Fraktion verlassen würde, ginge der Fraktionsstatus und damit viel Geld und Einfluss verloren. Bartsch stellte klar: „Aus der Linken heraus und mit Ressourcen der Linken kann es keine Bestrebungen für die Gründung einer neuen Partei geben. Das wird selbstverständlich auch von mir unterbunden.“ Ohne Wagenknecht namentlich zu nennen, sagte Bartsch weiter: „Wenn man eine andere Partei gründet, dann hat man auch kein Mandat der Linken mehr. Das ist doch völlig klar.“

Auf die Frage, ob er den Beschluss des Parteivorstandes gegen Wagenknecht mittrage, sagte Bartsch: „Ich glaube, dass das eine notwendige Maßnahme war, sich damit zu befassen.“ Er wolle den Beschluss nicht weiter kommentieren, erwarte aber von allen Abgeordneten, dass sie ihre Verpflichtungen wahrnehmen. Zur Forderung des Parteivorstands, Wagenknecht und ihre Unterstützer sollten ihr Bundestagsmandat zurückgeben, sagte Bartsch, bisher habe noch niemand seinen Verzicht bei ihm angekündigt.