Andreas Rödder: ein Geschichtsprofessor mit politischer Mission

vor ein paar Tagen sorgte Andreas Rödder für Aufsehen. Da nämlich schloss der Vorsitzende der CDU‑Grundwerte­­kommission eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der AfD nicht aus. „Die entscheidende Frage wäre: Ist es eine Minderheitsregierung, die sich ihre Mehrheit immer wieder neu suchen muss? Dann ist es völlig in Ordnung“, sagte der Professor aus Mainz dem „Stern“. „Problematisch wäre es erst, wenn sich die CDU offiziell von der AfD tolerieren ließe und dafür Absprachen eingehen würde. Das wäre eine rote Linie.“

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann beeilte sich zu betonen, dass der 56‑Jährige nicht für die Partei spreche und die Grundwertekommission ihre Arbeit außerdem längst abgeschlossen habe. Gleichwohl sorgten die Äußerungen für Aufsehen. Denn Rödder gibt wieder, was zumindest in der Ost‑CDU viele denken. Entsprechend wirkte es auch alles andere als zufällig, dass Thüringens Christdemokraten kürzlich im Landtag einen Antrag zur Senkung der Grunderwerbsteuer einbrachten – und mit den Stimmen von AfD und FDP obsiegten.

Abgeordnete der AfD und der CDU nehmen im Plenarsaal des Thüringer Landtags an einer Abstimmung teil – und setzen gemeinsam erstmals gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung eine Steuersenkung durch. © Quelle: Martin Schutt/dpa

Rödder ist ohnehin eine ambivalente Figur. Wäre er ein Linker, würde wohl das Etikett „Aktivist“ an ihm kleben. Die zumindest in ihrer deutschen Ausgabe rechtskonservative „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) war denn auch eiligst zur Stelle und sprang dem Mann mit der Zeile zur Seite: „Die Linken in der CDU fallen über Andreas Rödder her.“ (Jene „NZZ“, die sonst gern zu journalistischer Neutralität rät.)

Einerseits ist Rödder in seinem Fach sehr anerkannt. Er promovierte ausweislich der Universitäts-Homepage an der Universität Bonn mit einer Dissertation über „Stresemanns Erbe. Julius Curtius und die deutsche Außen­politik 1929–1931″, wechselte später an die Universität Stuttgart, wo er sich mit einer Studie über „Die politische Kultur der englischen Konservativen zwischen ländlicher Tradition und industrieller Moderne 1846–1868″ habilitierte. Seit dem Sommersemester 2005 ist Rödder ordentlicher Professor an der Johannes-Guten­berg-Universität Mainz.

Andererseits ist derselbe Rödder ein Mann mit politischer Mission. So ist er Mitglied im Vorstand der CDU‑nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, war Teil des Schattenkabinetts von Julia Klöckner, als die sich in Rheinland-Pfalz für die CDU um das Amt der Ministerpräsidentin bewarb, und fungiert nun als Leiter der eher rechtskonservativen Denkfabrik R21.

Der Historiker Andreas Rödder spricht im September 2022 zu Beginn der Debatte zur Grundsatzkommission beim Bundesparteitag der CDU. Rödder ist Leiter der Denkfabrik Republik21. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Wo Rödder ungefähr zu verorten ist, konnte man bereits im April 2016 sehen. Damals stellte er Thilo Sarrazins Buch „Wunschdenken“ vor und äußerte sich in Teilen auch kritisch über Berlins einstigen Finanzsenator, der mit dem Buch „Deutschland schafft sich ab“ einen heftigen Streit ausgelöst und sich in der SPD unmöglich gemacht hatte. So ging Rödder nach eigenen Worten nicht konform mit dessen These, dass die kognitive Intelligenz unter den Völkern ungleich verteilt sei. Die Argumentation sei an der Stelle teilweise nicht seriös, sagte er. Auch von Untergangsszenarien hielt der Laudator nicht viel. Zugleich warb Rödder jedoch um Verständnis für den durch die zurückliegenden Angriffe an der Seele „verletzten Autor“ und unterstrich: „Sarrazin entlarvt, wie Politik an Wunschdenken, an Fremd- und Selbsttäuschung scheitert.“ Von der Verletzung kognitiv angeblich weniger intelligenter Völker war nicht die Rede.

Heute bewegt sich Rödder in einer wachsenden Grauzone zwischen CDU und AfD. Dem „Stern“ sagte er zwar, es gebe klare rote Linien nach rechtsaußen. Dazu zählten die Relativierung des Nationalsozialismus oder die Befürwortung des Krieges gegen die Ukraine – rote Linien, die von der AfD übrigens regelmäßig überschritten werden. Ansonsten zähle aber die Sache. Und in der Sache sind die Schnittmengen unübersehbar.

Rödder findet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tendenziös

So wandte sich Rödder gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Die Auszeichnung der früheren Bundeskanzlerin mit dem „Großkreuz in besonderer Ausführung“ durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sei „ein Fehler, mit dem der Bundespräsident der Demokratie und ihrer Glaubwürdigkeit schadet“, sagte er. Rödder beklagt „Cancel Culture“ und den angeblich tendenziösen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn es ums Gendern geht, würde er beim Canceln freilich gern ein bisschen mithelfen. Erst kürzlich veranstaltete seine Denkfabrik in Berlin eine Tagung, in der Parallelen zwischen der Corona-Schutzpolitik und der Klimaschutzpolitik gezogen wurden. Somit fragt Rödder nicht, wie sich die vom CDU‑Vorsitzenden Friedrich Merz angemahnte „Brandmauer“ zur AfD stabilisieren ließe. Er hält schon das Wort „Brandmauer“ für falsch. Die AfD ist aus Rödders Sicht offenkundig eine Art Hebel, mit dem man die eigene Agenda forcieren kann – weg von der Merkel-CDU. Der renommierte Bielefelder Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmeyer monierte mal, der Kollege operiere von einem „kalten Schreibtisch“.

Rödder ist nicht der einzige Gelehrte in der Politik. Vor Jahren machte Paul Kirchhof Schlagzeilen. Der Jurist wollte im Namen der CDU die Steuerpolitik revolutionieren und wurde vom damaligen Kanzler Gerhard Schröder als „Professor aus Heidelberg“ verspottet. Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, engagiert sich für Kindergrundsicherung und Klimaschutz gleichermaßen – nicht aber für eine Partei.

DIW-Chef Prof. Marcel Fratzscher engagiert sich für Kindergrundsicherung und Klimaschutz, aber nicht für eine Partei. © Quelle: IMAGO/Mauersberger

Die Politologen Carlo Masala und Johannes Varwick liefern sich eine Art Dauerduell um die Frage, ob der Westen die von Russland angegriffene Ukraine mit Waffen unterstützen solle (Masala) – oder nicht (Varwick). Von der gleichsam unvermeidlichen Politisierung der Virologen im Zuge der Corona-Pandemie ganz zu schweigen. In einer zunehmend polarisierten Gesellschaft ist eben auch die Professorengesellschaft polarisiert.

Andreas Rödder ist jedenfalls ein Beleg dafür, dass die Zeiten, in denen der Geist an den Universitäten automatisch von links wehte, vorüber sind. Er weht heute auch gern mal aus umgekehrter Richtung.

Bittere Wahrheit

UN-Generalsekretär António Guterres auf dem „Gipfel der Zukunft“ vergangene Woche in New York, dem Hauptquartier der Vereinten Nationen. © Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Die Menschheit hat mit klimaschädlichen Aktivitäten das Tor zur Hölle aufgestoßen. António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen

Wenn UN-Generalsekretär António Guterres sagt, dass die Menschheit mit dem anhaltenden Ausstoß von CO₂ „das Tor zur Hölle aufgestoßen“ habe, dann ist das aus drei Gründen alarmierend. Erstens, weil es stimmt. Zweitens, weil es Angst macht. Und drittens, weil kein deutscher Politiker in verantwortlicher Position diese bittere Wahrheit im Moment so aussprechen würde. Dafür gibt es gute Gründe. Angst kann zu Lethargie führen und damit das Gegenteil der gewünschten Tatkraft bewirken. Dafür gibt es aber auch weniger gute Gründe. Die überwiegen in Deutschland leider. Hier erscheint immer öfter nicht der Klimawandel als das Problem, sondern der Klimaschutz – weil sich damit mehr Stimmen gewinnen lassen. So wird das Tor zur Hölle jeden Tag ein bisschen weiter aufgestoßen.

Wie das Ausland auf die Lage schaut

Zur Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) heißt es im Schweizer „Tages-Anzeiger“:

„Faesers politisches Geschäftsmodell ist an eine Grenze gestoßen. Alle zur Schau gestellte Entschlossenheit nützt wenig, wenn es an Glaubwürdigkeit fehlt. Dabei hatte sich die erste Frau, die das deutsche Innen­ministerium führt, alles so schön ausgedacht. Das überraschende Amt in Berlin sollte der Sozialdemokratin als Sprungbrett dienen, um in ihrer hessischen Heimat die CDU nach 24 Jahren endlich von der Macht zu vertreiben und um Ministerpräsidentin zu werden. Gelänge es ihr nicht, bliebe ihr ja immer noch das Ministerium in Berlin.

Warnungen schlug sie in den Wind. Doch dann kam es exakt so, wie viele befürchtet hatten: Faeser erwies sich als Innenministerin und als Wahlkämpferin doppelt überfordert. In Berlin schlugen die neuste Migrations­krise und die zweifelhafte Abberufung eines Spitzenbeamten über ihr zusammen, in Hessen drang sie mit ihrem Wahlkampf, der auf das Thema Bildung setzt, nicht durch.“

Nancy Faeser (SPD), Innenministerin und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen, im Wahlkampf vor Ort in Frankfurt a. M. © Quelle: Boris Roessler/dpa

Die spanische Zeitung „El País“ befasst sich mit der Befindlichkeit der Deutschen:

„Jeder fünfte Deutsche würde heute für die extreme Rechte stimmen. Es gibt Schulen, in denen wenig Deutsch gesprochen wird, Züge, die nicht ankommen, und Gehälter, die nicht mehr ausreichen, um wie ein König nach Mallorca zu fahren, aber es gibt auch viel Selbstmitleid. Die AfD ist in allen östlichen Bundes­ländern die zweite politische Kraft und die traditionellen Parteien raufen sich die Haare. Die Brandmauer nach rechts wankt. Es ist klar, was sie (Wähler der AfD) hassen: ökologische Wende, Einwanderung, Gleichstellung und Döner. Wenn man die Botschaften destilliert, findet man Selbstmitleid, ein als ungerecht empfundenes Leiden, das andere angeblich ignorieren.

In der AfD gibt es viele, die sich angesichts der Einwanderung an die Seite gedrängt fühlen. Deutschlands Wirtschaft scheint besonders anfällig für den Krieg in der Ukraine, die Inflation und die Probleme mit China zu sein, aber Deutschland hat auch die Fähigkeit zu überraschen. Das Beste wäre, mit dem Jammern aufzuhören. Vielleicht ist es an der Zeit zu reden. Isolation, Verachtung und Beleidigung haben jedenfalls nicht funktioniert.“

Das ist auch noch lesenswert

Was Krieg wirklich bedeutet, davon haben die meisten Deutschen keinen blassen Schimmer mehr – außer den wenigen, die den Zweiten Weltkrieg noch irgendwie erlebt haben. Mein mutiger Kollege Can Merey war kürzlich in der Ukraine an der Front. Seine Reportage gibt einen bedrückenden Eindruck vom Krieg der Gegenwart. So etwas liest man nicht oft. Im Zentrum des Krieges: Ein Blick auf die ukrainische Ostfront (rnd.de) (+)

Der ukrainische Drohnenpilot Emilien an der Front in der Nähe von Krematorsk. © Quelle: Andy Spyra

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist auch Vizekanzler und schaut in dieser Eigenschaft über den Tellerrand seiner Zuständigkeit von Ökonomie und Klimaschutz hinaus. Mein Kollege Steven Geyer und ich haben mit ihm über die Flüchtlingspolitik gesprochen. Habeck erkennt an, dass viele Kommunen an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen sind. Doch er warnt vor vermeintlich einfachen Lösungen, die am Ende gar keine Lösungen sind. Robert Habeck: Wo steht Deutschland? Wirtschaftsminister und Vizekanzler im Interview (rnd.de) (+)

Meine Kollegin Alisha Mendgen ist für die CSU zuständig. Deshalb war sie jetzt auf deren Parteitag. Dort erlebte Mendgen eine Partei zwischen Selbstbewusstsein und Nervosität. CSU im Wahlkampfendspurt, doch das Aiwanger-Problem bremst (rnd.de) (+)

Ein Herz für Merz: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schenkt dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nach dessen Rede auf dem CSU-Parteitag ein Lebkuchenherz. © Quelle: IMAGO/Chris Emil Janßen

In der vorigen Woche ist mein Kollege Jan Sternberg ins thüringische Jena gereist, um sich dort eine Lesung mit Sahra Wagenknecht anzusehen und anzuhören. Tausend Menschen eilten herbei und hörten unter anderem, dass die Noch-Linke Mehrheiten mit der AfD für unproblematisch hält.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin!

