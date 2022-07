50 Jahre nach den Olympischen Spielen von München droht ein Eklat zwischen Deutschland und Israel: Die Familien der Opfer des Attentats weisen ein neues Entschädigungsangebot der Bundesregierung zurück. Es könnte zum Boykott der Gedenkfeier am 5. September kommen.

München. Enttäuschung und Ärger – das, sagt Ankie Spitzer, die Sprecherin der Opferfamilien des Münchner Olympiaattentats, war es, was sie nach dem Gespräch empfand.

Stattgefunden hatte es am vergangenen Freitag in der deutschen Botschaft in Tel Aviv, ihr Gesprächspartner war der neue Botschafter in Israel, der frühere Regierungssprecher Steffen Seibert. Es endete, so beschreibt es Spitzer, nach einer Stunde, als sie und ihre Mitstreiterin Ilana Romano aufstanden und gingen, unter mühsamer Wahrung der äußeren freundlichen Form bei maximaler innerer Empörung.