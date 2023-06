Streit um EU-Asylkompromiss: Orban, der Geiselnehmer

Stundenlang lief alles glatt. Erst einigten sich beim jüngsten EU-Gipfel die 27 Staaten auf neue humanitäre Hilfen für die Ukraine. Dann fanden sie auch eine gemeinsame Linie gegenüber dem rätselhaft wie nie gewordenen Russland.

Plötzlich aber, gegen Mitternacht, wurde es fast kriminell: Wie Geiselnehmer im Flugzeug erhoben sich zwei Regierungschefs mit düsterem Blick und stellten Forderungen, die die 25 anderen sofort erfüllen sollten – sonst laufe hier jetzt gar nichts mehr.

Die Premiers von Ungarn und Polen, Viktor Orban und Mateusz Morawiecki, verlangten, die Anfang Juni erreichte Asyleinigung der EU-Innenministerinnen und -Innenminister in zwei zentralen Punkten wieder zu kippen. Ungarn und Polen wollen erstens nicht verpflichtet werden, irgendjemanden aufzunehmen. Und sie wollen zweitens auch nicht die für Nichtaufnahmen geplante Ausgleichszahlung leisten. Deshalb sollten die 25 übrigen Staaten sofort eine entsprechende „Konsensregelung“ unterzeichnen. Anderenfalls werde man die aktuelle Schlusserklärung des Gipfels zu allen europa- und außenpolitischen Themen platzen lassen. Ungarn drohte einmal mehr auch noch mit einem Veto gegen Waffenlieferungen an Kiew.

Ein kluger Hinweis von Kaja Kallas

Orban und Morawiecki tun sich mit solchen Aktionen keinen Gefallen. Bei ihrem heimischen nationalen Publikum mag ein so brachialer Auftritt in Brüssel kurzfristig Beifall auslösen. Doch wer in der Gemeinschaft der 440 Millionen EU-Europäer immer wieder schon stilistisch Aversionen auslöst, erreicht auf Dauer auch politisch nichts.

Jeder in Brüssel weiß, dass im früheren Osteuropa Gesellschaften leben, die an Einwanderung nicht gewöhnt sind. Doch auch dort muss man die Nerven bewahren und sich an praktikablen Lösungen beteiligen. Kaja Kallas, die Premierministerin Estlands, bringt es klug auf den Punkt: „Es funktioniert einfach nicht, wenn man als Einziger zu allem Nein sagt, während alle anderen sich bemühen, Kompromisse zu schließen.“

Zu denen, die nicht wollen, dass der Anfang Juni gefundene europäische Asylkompromiss wieder aufgeschnürt wird, gehört der deutsche Bundeskanzler: Olaf Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

Mit dem Asylkompromiss von Anfang Juni begann die EU das Thema auf neue Art anzugehen: nach außen hin rationaler, nach innen solidarischer als bisher. Eine Seite der Medaille sind schnelle Verfahren an den EU-Außengrenzen, rasche Rückführungen abgelehnter Bewerber und Abkommen mit den Herkunftsländern. Die andere Seite der Medaille sind Systeme zur fairen Verteilung Schutzbedürftiger innerhalb der EU mit dem Ziel, Staaten wie Italien, Spanien und Griechenland nicht zu überfordern.

Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter

Im linksalternativen Spektrum finden viele die Vereinbarung zu streng; die deutsche Grünen-Chefin Ricarda Lang zum Beispiel fand, das Abkommen hätte nicht unterschrieben werden sollen. Europas Rechtspopulisten hingegen, Orban und Morawiecki vorneweg, ist die Vereinbarung immer noch zu flüchtlingsfreundlich. In Wahrheit legt diese aus entgegengesetzten Richtungen kommende Kritik den Eindruck nahe, dass die Innenministerinnen und Innenminister einen brauchbaren Kompromiss gefunden haben. Dass der EU-Gipfel es abgelehnt hat, diesen Entwurf im ersten Schreck gleich wieder aufzugeben, ist richtig. Auf Ungarn und Polen kommt es rechnerisch nicht an, auch nicht bei weiteren Schritten zu europarechtlichen Regelungen des Flüchtlingsthemas.

Ein arabisches Sprichwort lautet: Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Schon oft in der Geschichte der EU standen Länder in dieser oder jener Frage zunächst abseits, bevor sie sich seufzend der Politik der pragmatischen Mitte angeschlossen haben. Das Gebell ist im Augenblick unüberhörbar. Wer will, mag von einer neuen Krise der EU reden. Entscheidend aber ist, dass die Karawane nicht gestoppt wurde. Denn dann wäre die Krise noch größer.