Streit um Habecks Heizungsgesetz: Kubicki kündigt Änderungen an

Berlin/Bonn. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht trotz des Kabinettsbeschlusses Änderungsbedarf am Gebäudeenergiegesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

„Wir werden da rangehen müssen, weil die Vorlage aus dem Hause Habeck schlicht und ergreifend schlecht ist“, sagte Kubicki dem Fernsehsender phoenix am Rande des FDP-Parteitags in Berlin. „Im Kabinett haben alle FDP-Minister erklärt, dass sie jetzt das parlamentarische Verfahren möglich machen wollen. Im Verfahren selbst müssen noch massive Änderungen vorgenommen werden.“

Kubicki warnt: „Im Deutschen Bundestag gibt es keine Mehrheit ohne die FDP“

So wolle Kubicki Änderungen in der Frage umsetzen, ob Wärmepumpen zum Heizen in Privathäusern verpflichtend eingebaut werden müssen. „Es macht ja keinen Sinn, dass wir LNG-Terminals bauen, die Wasserstoff-ready sein müssen und dass wir Gaskraftwerke bauen, die mit Erdgas betrieben werden können, aber gleichzeitig Wasserstoff-ready sein müssen – und das dann Privaten verbieten“, kritisierte Kubicki.

„Im Deutschen Bundestag gibt es keine Mehrheit ohne die FDP. Das müssen unsere Koalitionspartner begreifen“, betonte der stellvertretende FDP-Chef. „Links von der FDP gibt es keine Mehrheit, weder im Parlament noch in der Bevölkerung“, so Kubicki. „Das werden wir bei den Verhandlungen und konkreten Beratungen am Gesetzesentwurf deutlich machen. Das Gesetz von Robert Habeck wird das Parlament nicht so verlassen, wie es ins Parlament kommt.“

Habeck erwartet die Kontroverse um das Heizungsgesetz bereits

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält die Kontroverse um den Austausch fossil betriebener Heizungen hingegen für unvermeidlich. Die vergangene Bundesregierung habe noch den Einbau von Gasheizungen gefördert, sagte der Grünen-Politiker am Samstag bei einer Veranstaltung der Tageszeitung „taz“ in Berlin. „Da zu glauben, das ginge ohne Debatten, das wäre absurd.“

Den Vorgängerregierungen unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warf Habeck mangelndes Engagement für den Kampf gegen die Erderwärmung vor. „Abstrakt fanden wir Klimaschutz gut, und damit konnte man in der Ära Merkel auch durchkommen, aber es wurde nie wirklich konkret, und jetzt wird es halt konkret“, sagte Habeck. „Und logischerweise gibt es da nun Debatten.“ Es sei in einer Demokratie auch nicht schlimm, dass gestritten werde. „Wir müssen uns jetzt um das Konkrete kümmern. Und deswegen knirscht es so.“

CDU-Chef Merz kritisiert Lindners Zustimmung zum Heizungsgesetz

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hätte aus Sicht von CDU-Chef Friedrich Merz dem Gebäudeenergiegesetz-Entwurf im Kabinett nicht zustimmen dürfen. „Der Bundesfinanzminister hat ein Instrument in der Hand, das er hätte nutzen können und wie ich finde auch nutzen müssen“, sagte Merz im am Samstag veröffentlichten „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks.

Er könne nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung bei ausgabenwirksamen Entscheidungen von seinem Vetorecht Gebrauch machen. „Das hätte Christian Lindner machen können am Mittwoch. Ich finde, er hätte es machen müssen, denn die Folgen dieser Beschlussfassung auf den Bundeshaushalt sind unkalkulierbar. Es werden Milliardenbeträge sein, die man jetzt den privaten Haushalten zur Verfügen stellen muss, um diese Entscheidung mit der Brechstange zu finanzieren.“

Von 2024 an soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Laut Förderkonzept soll es für alle Bürger im selbst genutzten Wohneigentum wie bisher eine Grundförderung für den Tausch einer alten fossilen gegen eine neue klimafreundliche Heizung geben. Der Fördersatz soll auf 30 Prozent vereinheitlicht werden. Zusätzlich soll es unter bestimmten Voraussetzungen Zuschläge in Form von „Klimaboni“ geben. Lindner hatte auf dem FDP-Parteitag am Freitag gesagt, der Entwurf sei „noch nicht das, was am Ende vom Bundestag beschlossen werden sollte“.

