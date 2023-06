Streng geheime Friedenskonferenz in Kopenhagen: Chance auf Ende des Krieges?

In Kopenhagen haben am vergangenen Wochenende Vertreter und Vertreterinnen von ukrainischen Verbündeten mit Gesandten des globalen Südens über mögliche Friedenslösungen für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beraten. Initiiert haben soll die Gespräche die Ukraine. Andrij Jermak, Leiter des Präsidialamts in Kiew, bestätigte das streng geheime Treffen am Sonntag via Twitter. Laut ihm hätten sich neben ukrainischen Verbündeten aus Europa und Nordamerika auch Indien, Südafrika, Brasilien und Saudi-Arabien an den Gesprächen beteiligt.

Unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen saß mit Jens Plötner auch ein Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Doch was bringen die Gespräche mit den Vertretenden der BRICS-Staaten? Schließlich hielten sie sich bis heute mit Verurteilungen und Sanktionen gegen Russland seit Beginn des Angriffskriegs zurück.

Politikwissenschaftler Thomas Jäger sieht in den Gesprächen einen Versuch der Ukraine, den internationalen Druck auf Russland zu erhöhen: „Wenn ich das Treffen richtig interpretiere, dann wollte die Ukraine ihren Friedensplan darlegen. Der zentrale Punkt, den bisher nicht alle unterschreiben, lautet: Die russischen Truppen müssen abziehen. Dafür wollte die Ukraine werben, andere werden ihre abweichenden Positionen vorgetragen haben“, erklärt der Professor von der Universität Köln.

„Es gibt keine volle Solidarität zu Russland“

Der Schachzug ergibt laut Jäger durchaus Sinn, da die Verbindung der BRICS-Staaten gegenüber Russland nicht felsenfest sei. „Es ist richtig, dass die BRICS-Staaten Russland auf verschiedenste Weisen unterstützen, aber eben nicht vollumfänglich. Es gibt keine volle Solidarität zu Russland, nicht einmal vom stärksten Unterstützer China.“

Große Hoffnungen auf eine baldige Lösung des Konflikts macht sich Jäger trotz der Friedenskonferenz nicht. „Es gibt wenig Aussicht auf eine Lösung, solange Russland nicht seine Truppen aus der Ukraine abzieht und solange die Ukraine Unterstützung erfährt“, so Jäger.

Professor Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. © Quelle: Privat

Wie reagiert Russland auf die Friedenskonferenz?

Eine große Frage ist auch, wie Russland auf die bekannt gewordene Friedenskonferenz in Kopenhagen reagieren wird. „Mir liegen keinerlei Informationen vor, dass Russland vor den Gesprächen von den BRICS-Staaten über die Friedenskonferenz informiert wurde. Wenn dem so ist, dann sollte man im russischen Außenministerium sehr hellhörig werden“, meint Politikwissenschaftler Jäger.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach vor wenigen Wochen bereits von ersten möglichen Friedensgesprächen im Juni.