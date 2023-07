Streubomben für die Ukraine? Das ist ein Fehler

Auf den ersten Blick ist die Lage klar und ein striktes Urteil leicht: Die USA wollen die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland auch mit Streumunition versorgen - das bestätigte die US-Regierung am Freitagabend offiziell.

Diese Waffen sind zwar militärisch hochgradig wirksam, lassen sich aber nicht treffsicher einsetzen, stellen für die Zivilbevölkerung direkt und noch Jahre später eine tödliche Gefahr dar – und sind deshalb aus gutem Grund völker­rechtlich geächtet. Sie werden von allen großen Menschenrechts­organisationen entschieden abgelehnt. Ihr Einsatz ist deshalb ebenso falsch wie die Lieferung in ein Kriegsgebiet.

Schon der zweite Blick zeigt aber, dass die Situation in der Ukraine wesentlich komplexer ist und allzu plumpe Empörung am Ende wohlfeil.

Damit ist noch nicht einmal gemeint, dass weder die Ukraine noch die USA oder Russland unter den 123 Staaten der Oslo-Konvention von 2010 sind, die den Einsatz von Streumunition untersagt, und es darüber hinaus kein völker­rechtliches Verbot der Clusterbomben gibt. Denn Ziel und Anspruch des Völkerrechts muss ja sein, dass sich ihm auch die Mächtigsten beugen – und es so überhaupt erst wirksam wird. Nicht nur Russland, sondern auch die USA sind dabei Problemfälle. Die Kritik an Putins Ukraine-Angriff würde jedenfalls noch schwerer wiegen, wenn die Amerikaner nicht im Irak und in Jugoslawien selbst Völkerrecht gebrochen hätten.

Relevant ist auch der Einwand, dass es ja die Ukraine selbst ist, die seit Monaten um Streumunition bittet und dass die USA es sich mit ihrer Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Nur mit Bauch­schmerzen und nach langer interner Debatte haben sie sich dazu durchgerungen – offenbar unter dem Eindruck des Prigoschin-Putschversuchs, der dem Westen eine weitere unkontrollierbare Eskalation vor Augen führte.

Das Pentagon verweist darauf, dass es nur Streumunition mit sehr geringer Blindgänger­quote liefere – denn Zivilisten werden vor allem gefährdet, weil von den vielen kleinen Minibomben, die beim Einsatz klassischer Streu­munition abgeworfen werden, oft ein Drittel oder mehr nicht sofort explodiert, sondern die Landschaft vermint. Die Russen setzen diese besonders fiesen Streubomben in der Ukraine trotzdem ein – eins ihrer vielen menschen­verachtenden Kriegsverbrechen.

Moskau und Kiew werfen einander geplanten Anschlag auf AKW in Saporischschja vor Russische Truppen halten das Kraftwerk im Süden der Ukraine seit März 2022 besetzt. © Quelle: Reuters

Doch die Reaktion darauf darf nicht sein, es ihnen in Sachen Menschen­verachtung gleichzutun. Selbst dann nicht, wenn nach US-Angaben nur noch 3 Prozent ihrer Clustermunition verzögert explodieren.

Und auch dann nicht, und das ist schmerzlich auszusprechen, wenn die Ukraine damit die lang ersehnte Wucht in ihre Gegenoffensive bringen will – die bislang offensichtlich fehlt. Denn wie sonst, wenn nicht mit einer aussichtslos verzweifelten Lage, ließe sich ihre Bereitschaft erklären, das eigene Land zu verminen, die eigene Bevölkerung zu gefährden.

Man muss gar nicht anzweifeln, dass Präsident Selenskyj nur das Beste für seine Landsleute will und zudem demokratisch zweifelsfrei legitimiert ist, um in der Streubomben­frage seine Abwägung zwischen Gelände­gewinn und Gefährdung von Zivilisten zu hinterfragen. Fakt ist, die Rufe nach Streu­bomben kommen nicht von „den“ Ukrainern, sondern von einer Regierung, die unter massivem Druck steht.

Moralisieren, bis nichts mehr wahr ist?

Geht es um Krieg und Frieden, verengt sich die Debatte schnell auf zwei Strategien: moralisieren, bis nichts mehr wahr ist – oder differenzieren, bis nichts mehr klar ist. Und in den meisten Fällen ist das Differenzieren richtiger.

Aber es gibt eben auch Entscheidungen, die so grundsätzliche Fragen berühren, dass man normativ denken muss, also für den kurzfristigen Gewinn nicht die eherne Regel opfern darf. Zu diesen Entscheidungen gehören der Einsatz und damit auch die Lieferung von Streubomben.

Differenzieren, bis nichts mehr klar ist?

Denn Völker- und Menschenrecht beziehen ihre Wirkmacht vor allem daraus, dass man sie nicht nur wahrt, wenn es einem leicht fällt – sondern auch in schwierigen Zeiten. Dass man auch Kriegsverbrecher rechtsstaatlich behandelt. Dass man auch Folterer nicht foltert. Und dass man eben auch dann keine menschen­verachtenden Waffen einsetzt, wenn man – wie unbestreitbar die Ukraine – jedes Recht der Welt hat, sich zu wehren.

Wie funktioniert Streumunition? © Quelle: dpa

Deutschland hat keine Streumunition anzubieten und ist in dieser Frage deshalb nur Beobachter. Es wäre dennoch absehbar, dass die ohnehin bröckelnde Zustimmung der Bevölkerung für die Nato und die deutschen Waffen­lieferungen weiter sinken würde – und mit ihr die Unterstützung für die westliche Ukraine-Hilfe.

So bleibt die Antwort am Ende doch einfach: In einem Krieg, der ein Kampf für Menschenrechte und Zivilisiertheit ist, pathetisch gesagt Gut gegen Böse, verbietet es sich, zu den Mitteln des Bösen zu greifen. Denn man kann einen solchen Krieg nicht nur militärisch verlieren, sondern auch moralisch. Beides sollte der Ukraine nicht passieren.