Vor dem Krieg wollte die ukrainische Regierung die Abhängigkeit des Landes von der Kohle verringern. Doch nach den russischen Angriffen auf die Energieversorgung wurden die Kohlekraftwerke zur einzigen Option. Die Energieengpässe hat das Land nun überwunden – und will wieder Strom in den Westen exportieren.

Die Ukraine will wieder Strom in den Westen exportieren – Rückkehr zu Kohlekraftwerken

Mit rußgeschwärzten Gesichtern kommen die Bergleute zurück an die Oberfläche und legen ihre Lampen in Regalen ab. Ihre Schicht ist vorbei, die nächste hat begonnen. Rund um die Uhr wird in der Mine in der Region Dnipropetrowsk nach Kohle geschürft. Es ist harte Arbeit, doch die Kumpel sagen, sie hätten das Gefühl, auf diese Art etwas zum Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland beizutragen.

Das Land bei seiner Energieversorgung unabhängig zu machen, sei gerade in den vergangenen Monaten extrem wichtig gewesen, sagt Chefingenieur Oleksandr, der wie seine Kollegen nur seinen Vornamen nennen will. Seit einem halben Jahr versuchten die russischen Truppen, mit gezielten Angriffen auf Kraftwerke und andere Energieeinrichtungen, die Versorgung der Ukrainerinnen und Ukrainer mit Strom und Wärme zu kappen. Nur mit Kohle habe man erreicht, dass die Wohnungen im Land weiter beheizt werden konnten, sagt Oleksandr.

Mit ihrer Arbeit können die Kumpel nicht komplett den fehlenden Strom etwa aus dem russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja kompensieren, aber jedes Megawatt Energie zusätzlich helfe, Engpässe zu überbrücken, sind sie sich sicher. „Wir kommen her und arbeiten voller Optimismus und versuchen nicht daran zu denken, was außerhalb der Mine vor sich geht“, sagt der Bergarbeiter Serhij. „Wir arbeiten mit einem Lächeln auf den Lippen und vergessen es alles.“ Nach jeder Schicht beginne aber auch für sie wieder das Leben der Entbehrungen mit dem Ziel, einfach nur zu überleben.

Vor dem Krieg wollte die ukrainische Regierung die Abhängigkeit des Landes von Kohle eigentlich reduzieren und mit einem Fokus unter anderem auf Atomenergie klimafreundlicher Energie produzieren. Doch das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja produziert längst keinen Strom mehr. Der letzte Reaktor wurde im September heruntergefahren, nachdem Kämpfe rund um das Akw Sorgen vor einem Atomunfall geschürt hatten.

Die Abkehr von der Kohle ist damit erst einmal verschoben. Gerade in den traditionellen Abbaugebieten im Osten des Landes wird aber noch gekämpft oder sie sind von Russen besetzt. Viele Bergleute schlossen sich zu Kriegsbeginn den ukrainischen Streitkräften an, andere zogen weg, um zum Beispiel in Dnipropetrowsk wieder als Kumpel anzuheuern. Rund 150 Vertriebene aus anderen Bergbauregionen sind dort derzeitig tätig.

Stromexporte in den Westen

Die Engpässe in der Energieversorgung hat die Ukraine inzwischen überwunden. „Das ukrainische Stromnetz funktioniert seit fast zwei Monaten ohne jegliche Verbrauchsbeschränkung und mit einer Leistungsreserve“, sagte Energieminister Herman Haluschtschenko einer Mitteilung zufolge. Daher sei geplant, bald wieder Strom in den Westen zu exportieren. Damit würden zusätzliche finanzielle Mittel für den Wiederaufbau der zerstörten und beschädigten Energieinfrastruktur erarbeitet.

Mit dem europäischen Energieversorgungsnetz, an das die Ukraine kurz nach Kriegsbeginn angeschlossen wurde, sei ein Export von maximal 400 Megawatt vereinbart worden. Die tatsächliche Menge des Exports werde vom Bedarf der ukrainischen Verbraucherinnen und Verbraucher abhängen, sagte Haluschtschenko. „Die Elektroenergieversorgung unserer Konsumenten hat fraglos Priorität.“

Trotz des russischen Einmarsches vor über 13 Monaten exportierte die Ukraine von Juni bis zum Beginn gezielter russischer Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung im Oktober Strom in die benachbarte Ex-Sowjetrepublik Moldau und in die Europäische Union. 2022 fiel die Stromerzeugung in der Ukraine wegen des russischen Einmarsches um über 27 Prozent. Unter anderem wurde das seit März unter russischer Kontrolle stehende größte Atomkraftwerk Europas bei Saporischschja im September komplett heruntergefahren.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach sich bei einem Besuch in der Ukraine kürzlich dafür aus, die deutsch-ukrainische Energiepartnerschaft von 2020 neu aufzusetzen. „Der Wunsch und die strategischen Pläne – und das sind ja Sicherheitspläne der Ukrainer – sind tatsächlich, das Energiesystem breiter und dezentraler aufzustellen“, sagt er. Das sei auch eine „Einladung zur Dekarbonisierung“. „Insofern passen da zwei Sachen ganz gut zusammen: das Sicherheitsbedürfnis und ein zukunftsfähiges Energiesystem.“ Die Ukraine könne zum Energieexporteur für Europa werden.

Der Energiekonzern Ukrenergo warnte jedoch, die Ukraine könne nicht mit einem Ende der russischen Angriffe rechnen. Russland habe während des Krieges bisher mehr als 1200 Raketen und Drohnen auf seine Energieanlagen abgefeuert. Das Unternehmen bezeichnete den Angriff als den größten Versuch, das Energiesystem eines europäischen Landes zu zerstören.

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste hat die ukrainische Energieinfrastruktur russischen Angriffen weitgehend standgehalten. Der Versuch, die Energieversorgung im Land über den Winter erheblich zu verschlechtern, sei mit hoher Wahrscheinlichkeit gescheitert, hieß es im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Die Intensität der Angriffe habe seit Anfang März abgenommen, seitdem habe es nur noch kleinere gegeben.

Zuvor hatte Moskau über den Winter gezielt versucht, mittels Angriffen mit Langstreckenraketen die kritische Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören, teilweise mussten Menschen lange ohne Strom und Heizung ausharren.

Ersatz zu beschaffen und die Infrastruktur zu reparieren, sei für die verantwortlichen Unternehmen eine große logistische Herausforderung, hieß es in dem Bericht der Briten – so wiege etwa ein Hochspannungstransformator mindestens 100 Tonnen.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine veröffentlicht das britische Verteidigungsministerium täglich Updates zum Kriegsverlauf. Unter Berufung auf Geheimdienstinformationen will die britische Regierung damit sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

