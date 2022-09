Betreiber von AKW warnt: Kaltreserve „technisch nicht machbar und daher ungeeignet“

Atomkraftwerke einfach wieder hochfahren? Das sieht der Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für zwei von drei noch laufenden Atomkraftwerken in Deutschland ab dem neuen Jahr vor. Einer der Betreiber warnt nun in einem Brief an das Ministerium, dass eine solche Kaltreserve „technisch nicht machbar“ sei.