Hohe Energiekosten: So will die Landesregierung den Norden entlasten

Schleswig-Holsteins Landesregierung will Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Monaten massiv entlasten. Am Dienstag kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einem Energiegipfel mit Spitzenvertretern aller gesellschaftlichen Bereiche ein Paket von 180 Millionen Euro an.