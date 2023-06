Studie: Weniger als die Hälfte der Ostdeutschen lehnt ausländerfeindliche Aussagen klar ab

Berlin. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern lehnt ausländerfeindliche Aussagen klar ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Leipziger Else-Frenkel-Brunswik-Instituts, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Für die repräsentative Untersuchung wurden im vergangenen Jahr 3546 Menschen in den ostdeutschen Flächenländern und Ostberlin befragt. Den Forschern zufolge ist die Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen in Ostdeutschland hoch, insgesamt seit dem Beginn der 2000er Jahre aber nicht angestiegen.

Etwa 41 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, Ausländer kämen nur nach Deutschland, um den Sozialstaat auszunutzen. Weitere 28 Prozent lehnten diese Aussage zumindest nicht ab. Fast 37 Prozent stimmten außerdem der Aussage zu, Die Bundesrepublik sei „durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet“. Weitere 25 Prozent konnten sich nicht zu einer Ablehnung dieser Aussage durchringen.

Besonders hohe Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Besonders hoch ausgeprägt sei die Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, erklärten die Forscher. In den drei Bundesländern seien „alle Dimensionen der von uns erfassten rechtsextremen Einstellungen in einem bedrohlichen Maße anzutreffen“, heißt es in der Studie. Sachsen-Anhalt rage dabei besonders heraus.

„Es besteht eine grundsätzliche demokratische Orientierung in Ostdeutschland, aber auch eine Sehnsucht nach Autorität“, erklärte der Psychologe und Leiter des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts, Oliver Decker. Je größer gesellschaftliche Krisen seien, desto größer werde auch das Verlangen nach einer Autorität. Ein Großteil der Menschen in Ostdeutschland sei mit der Demokratie als Idee zwar zufrieden, allerdings mit ihnen zur Verfügung stehenden demokratischen Wirkmöglichkeiten komplett unzufrieden. Darin spiegele sich auch die Unzufriedenheit mit dem Verlauf der Deutschen Einheit wider: Ein Viertel sehe sich als Verlierer der Einheit, nicht einmal die Hälfte wolle sich als Gewinner bezeichnen.

Kleine Minderheit hat geschlossen rechtsextremes Weltbild

„Nicht alle, die ausländerfeindliche Ressentiments teilen, haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild“, erklärte Decker. Diese Ressentiments seien jedoch für rechtsextreme Parteien wie die AfD Ankerpunkte in die Mitte der Gesellschaft. „Wir haben momentan eine Situation, in der diese Themen für die Menschen offenbar relevanter sind als in der Vergangenheit und jetzt wahlentscheidend werden“, sagte er. Früher hätten viele, die rechtsextreme Einstellungen vertreten, trotzdem die CDU oder gar die SPD gewählt – weil sie diesen Parteien die größte wirtschaftspolitische Kompetenz zugesprochen hätten, ergänzte Deckers Kollege Elmar Brähler. Wenn dieser Eindruck schwinde, verlören die diese Parteien Wähler an rechtsextreme Parteien.

Ein geschlossen rechtsextremes Weltbild attestieren die Forscher rund 7 Prozent der Bevölkerung in Ostdeutschland. Am stärksten sticht hierbei Sachsen-Anhalt mit fast 12 Prozent heraus.

Die jüngste Untersuchung des Leipziger Instituts steht in einer Reihe von Studien zu rechtsextremen und autoritären Einstellungen in Deutschland, die seit mehr als 20 Jahren regelmäßig bundesweit durchgeführt werden.