Kurz vor Weihnachten will in den USAder Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol seinen Abschlussbericht veröffentlichen. Das bestätigte Ausschussmitglied Adam Kinzinger. Er nannte den 21. Dezember als Datum.

Sturm auf US-Kapitol: Untersuchungsausschuss will Abschlussbericht vor Weihnachten vorlegen

Washington. Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol will kurz vor Weihnachten seinen Abschlussbericht veröffentlichen. Ausschussmitglied Adam Kinzinger bestätigte am Sonntag im US-Fernsehen den 21. Dezember als Datum.

Ob das Komitee dem US-Justizministerium empfehlen werde, strafrechtlich gegen Beteiligte vorzugehen, sagte er nicht. Kinzinger betonte allerdings, dass eine solche Empfehlung von großer symbolischer Bedeutung wäre. Laut Medienberichten wollte das Gremium am Sonntag darüber beraten.

Trump schwer belastet

Der Ausschuss untersucht, wie es zum Sturm von Anhängern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf den Sitz des US-Kongresses am 6. Januar 2021 kam, in dem damals Trumps Wahlniederlage gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine wütende Menge drang damals gewaltsam in das Gebäude ein, fünf Menschen starben. Im Laufe der Untersuchungen war Trump von Zeugen schwer belastet worden.

