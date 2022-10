Tampon-Spender auf Herrenklo im Stuttgarter Rathaus sorgt für Diskussionen

Kanzleramt will China-Geschäft am Hamburger Hafen offenbar durchdrücken

Ein chinesischer Staatskonzern will sich mit über einem Drittel an einem Terminal des Hamburger Containerhafens beteiligen. Doch der Deal birgt einige Gefahren, warnen sechs Bundesministerien. Laut eines Berichts will das Kanzleramt das Geschäft dennoch durchdrücken – kurz vor einem geplanten China-Besuch des Bundeskanzlers.