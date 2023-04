In Krieg und Krise: Wenn nur noch die Bundeswehr die Heimkehr gewährleisten kann

Die Evakuierung deutscher und anderer Staatsbürger aus dem Sudan durch die Bundeswehr ist nicht der erste Einsatz dieser Art. In Afghanistan, Libyen und Albanien gab es in der Vergangenheit ähnliche Missionen – ein Überblick.

Es kann viele Gründe geben, warum ein Land nicht mehr sicher ist: politische Krisen, Naturkatastrophen, Epidemien. Kann ein Gastland ausländische Staatsangehörige nicht mehr schützen, obliegt es dem jeweiligen Heimatland, sie zu retten und zurück nach Hause zu holen. Ein klassischer Fall für die Bundeswehr, wie jetzt im Sudan geschehen.

Wobei es zwei Formen von Evakuierungen gibt: die diplomatische Evakuierung und die militärische Evakuierungsoperation. In Deutschland ist das Auswärtige Amt für diplomatische Evakuierungen verantwortlich. Diese erfolgen grundsätzlich unbewaffnet und oft über zivile Transportunternehmen – beispielsweise Fluggesellschaften.

Das war zum Beispiel der Fall, als sich angesichts der weltweiten Corona-Pandemie und der dadurch geschlossenen Reiserouten das Auswärtige Amt im März 2020 zu einer konzertierten Rückholaktion entschied – und dann länderweise Flugzeuge charterte.

Bei einer militärischen Evakuierungsoperation, in Verantwortung des Bundesverteidigungsministeriums, werden Waffen mitgeführt, um den Schutz der zu Evakuierenden, aber auch den Schutz der eingesetzten Soldatinnen und Soldaten zu gewährleisten. Eine Zustimmung des Bundestages ist in diesem Fall unablässig.

Erstes Flugzeug mit Evakuierten aus dem Sudan in Berlin gelandet Ein Airbus der Luftwaffe hatte die Menschen in der Nacht in Jordanien an Bord genommen. © Quelle: Reuters

Mussten deutsche Staatsangehörige früher aus Krisengebieten evakuiert werden, richtete die Bundesregierung in der Regel Hilfeersuche an verbündete Länder – im Vietnam-Krieg (1964 bis 1975) zum Beispiel, als Deutsche Gefahr liefen, zwischen die Fronten von Nord- und Südvietnamesen zu geraten, waren das die USA.

In Ruanda noch auf belgische Hilfe angewiesen

Und noch 1994, während des schrecklichen Gewaltausbruchs im westafrikanischen Staat Ruanda, der in einem Völkermord endete, halfen beispielsweise am 13. April 1994 belgische Fallschirmjäger, die Mitarbeiter einer Relaisstation der deutschen Welle außer Landes zu bringen.

Mit Beginn des ersten Auslandseinsatzes der Bundeswehr am 22. Mai 1992 – in Kambodscha wurde ein Feldlazarett bereitgestellt, der Einsatz endete im November 1993 – brach für die Bundeswehr eine neue Zeit an: Statt reiner Landesverteidigung gehörte fortan auch internationale Krisenprävention zu ihren Aufgaben.

Albanien: Operation Libelle in 1994

Operation Libelle war der Name einer Mission der Bundeswehr im März 1997 in Albanien, bei der deutsche und andere ausländische Bürger aus Tirana ausgeflogen wurden. In der gleichen Woche evakuierten auch US-amerikanische und italienische Einheiten ihre Bürgerinnen und Bürger aus Albanien.

Beim sogenannten Lotterieaufstand – durch einen windigen finanziellen Anlagebetrug waren Tausende Albaner und Albanerinnen um ihre Ersparnisse gebracht worden – kam es vor allem im Süden des Landes zu gewaltsamen Ausschreitungen, in deren Folge die staatliche Ordnung in der noch jungen Demokratie am 13. März 1997 kollabierte. In der Hauptstadt Tirana fanden Plünderungen statt und der Flughafen der Stadt konnte nicht mehr angeflogen werden. Die im Land verbliebenen ausländischen Staatsbürger waren dadurch akut gefährdet.

Ein Schusswechsel mit Aufständischen während der Evakuation in Tirana wird als erstes Gefecht deutscher Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet.

Libyen: Operation Pegasus in 2011

Die Bundeswehr flog 2011 Europäer aus Libyen aus – allerdings ohne Zustimmung des Bundestags. An der Operation waren laut Bundeswehr drei Schiffe, bis zu neun Flugzeuge und insgesamt etwa 1000 Soldaten und Soldatinnen beteiligt. Es ging am 26. Februar 2011 um die Rettung von 132 Europäern aus der Wüstenstadt Nafurah mit zwei Transall-Maschinen. Unter den auszufliegenden Personen waren 22 Deutsche. In Libyen tobte damals ein Bürgerkrieg, in dessen Verlauf Langzeit-Machthaber Muammar al-Gaddafi gestürzt und getötet wurde.

Weil dieser Auslandseinsatz trotz seines robusten Charakters – an Bord waren nicht nur Soldaten, sondern auch Waffen und Tausende Schuss Munition – nicht vom Bundestag genehmigt worden war, klagten die Grünen später vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen. Am 23. September 2015 fiel das Urteil: Pegasus war ohne Bundestagsbeschluss rechtmäßig.

Afghanistan im August 2021

Die Sicherheitslage in Afghanistan hatte sich nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 schnell verschlechtert. Die Bundeswehr unterstützte die Evakuierungsoperationen des Auswärtigen Amtes, um deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sowie einheimische Ortskräfte und ihre Familien und weitere Schutzbedürftige in Sicherheit zu bringen. Mit Transportflugzeugen vom Typ A400M und A310 wurden insgesamt 5347 Personen aus mindestens 45 Nationen evakuiert. Die Bundeswehr war bei dieser internationalen Mission eine Führungsnation.

Die Evakuierungsaktion wurde von Fallschirmjägern der Division Schnelle Kräfte der Bundeswehr unterstützt, die eine Spezialausbildung für solche Einsätze hat. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bezeichnete den Einsatz als gefährlich.

Sudan im April 2023

Der Einsatz begann am 23. April 2023, der Auftrag: mehr als 300 auf einer Krisenliste registrierte Deutsche aus dem Sudan auszufliegen. Mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr sind an der Evakuierungsmission beteiligt, den Angaben zufolge wurden mit den drei Flugzeugen vom Typ Airbus A400M „sowohl deutsche Staatsbürger als auch Angehörige anderer Nationen“ ausgeflogen. Am Montagmorgen landete die erste Militärmaschine in Berlin. An Bord waren 101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten, teilte das Auswärtige Amt auf Twitter mit.

Ein erster Versuch war jedoch gescheitert. Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag: „Spätestens nach dem Scheitern der ersten Evakuierungsmaßnahme am Wochenende war klar, dass es eine sehr, sehr gefährliche Mission ist.“