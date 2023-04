Armee im Sudan gestattet Evakuierung von Ausländern

Was sucht der Kreml auf dem Kontinent?

Russlands Einfluss in Afrika: Wagner-Chef Prigoschin will Präsenz ausbauen

In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft es kaum nach Plan. Aber auch andernorts mischen Russen oft an vorderster Front mit – vor allem in Afrika. Dabei setzt Kremlchef Putin auf seinen Mann fürs Grobe: Jewgeni Prigoschin. Der Chef der Privatarmee Wagner will Moskaus Einfluss dort massiv ausbauen.