Bundeswehr evakuiert weitere 120 Menschen aus dem Sudan

Abstieg nach nur einem Jahr

Eintracht Segeberg mit kurzem Gastspiel in der Kreisliga

Die Hoffnung auf eine Renaissance im Seniorenfußball im SV Eintracht Segeberg währte nur kurz. Nach nur einem Jahr in der Kreisliga wird die erste Männermannschaft den bitteren Gang zurück in die Kreisklasse A antreten müssen. Und auch ein Blick in die Zukunft lässt nicht viel Gutes vermuten.