Bundeswehr bereitet mögliche Evakuierung aus dem Sudan vor

Jom Ha-Schoah

Israel gedenkt Opfern des Holocaust - Iran droht mit Zerstörung von Tel Aviv und Haifa

Zwei Minuten lang steht Israel am „Jom Ha-Schoah“ still. Jedes Jahr erinnert das Land an dem nationalen Gedenktag an die sechs Millionen jüdischen Opfer der Nationalsozialisten. Unterdessen wiederholt Israels größter Feind seine Drohungen.