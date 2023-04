Die Bundeswehr hat am Sonntag damit begonnen, Deutsche und Bürger anderer westlicher Staaten aus dem seit Kurzem heftig umkämpften Sudan auszufliegen. Bis zum frühen Abend konnten zwei Maschinen landen. 335 Deutsche hatten um ihre Rettung gebeten.

Auf der Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien steigen Soldaten der Bundeswehr in eine Bundeswehrmaschine, um in den Sudan zu fliegen. Die Bundeswehr hat am Sonntag im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Für die Rettungsmission flog die Luftwaffe nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Militärtransportern in das von Kämpfen erschütterte Land. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten haben eine militärisch geschützte Rettungsaktion seit Tagen vorbereitet. Die Bundeswehr verlegte dafür mehrere hundert Fallschirmjäger mit Waffen und Material aus Deutschland nach Jordanien.

Sudan: Bundeswehr rettet westliche Staatsbürger aus höchster Not

Bürgerkrieg in Afrikas drittgrößtem Flächenland

Berlin. Die Bundeswehr hat am Sonntag­nachmittag damit begonnen, die im Sudan lebenden Deutschen aus dem afrikanischen Land zu fliegen und dabei bei Bedarf auch Bürger anderer westlicher Nationen mitzunehmen. Das teilte ein Sprecher des Verteidigungs­ministeriums mit. Die Maschinen vom Typ A400M landeten kurz hintereinander in der Nähe der Hauptstadt Khartum und sollten die Geretteten anschließend zunächst zum Bundeswehr­stützpunkt Al-Azraq in Jordanien zurückbringen, von wo sie gestartet waren.

Im Sudan waren zuletzt und für Experten einigermaßen überraschend brutale Kämpfe zwischen miteinander rivalisierenden Teilen des Militärs ausgebrochen. Anschließend hatten zunächst rund 150 deutsche Staatsangehörige um ihre Evakuierung gebeten; zuletzt war diese Zahl auf rund 335 angewachsen – ein kleiner Teil davon Diplomaten.

Viele hatten sich in den vergangenen Tagen in ihren Häusern verschanzen müssen, weil in den Straßen gekämpft wurde – zunehmend ohne Wasser und ohne Strom, was mehr und mehr auch das Aufladen der Handys und damit die Kommunikation erschwerte.

Lage im Sudan spitzt sich zu: Waffenruhe nach wenigen Minuten gebrochen Bei den seit Samstag andauernden Kämpfen sind bislang nach UN-Angaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 1800 verletzt worden. © Quelle: Reuters

Neben Deutschland begannen andere westliche Nationen am Wochenende ebenfalls mit der Evakuierung ihrer Staatsbürger, so etwa die USA, Großbritannien und Frankreich. Sie hatten gemeinsam erheblichen politischen Druck auf die Konflikt­parteien ausgeübt, einer für die Evakuierung nötigen Feuerpause zuzustimmen.

Weitere Rettungsaktionen werden nötig sein

Zwar gelang es vielen Betroffenen dem Vernehmen nach, zu einem Sammelpunkt zu fahren, von dem aus sie zu den Maschinen gelangen konnten, unklar blieb aber zunächst, wie viele der 335 Menschen in einem ersten Schritt tatsächlich aus dem Land evakuiert werden können. Regierungskreise gingen am Sonntag davon aus, dass weitere Rettungs­aktionen nötig sein würden – nicht allein aus der Luft, sondern ebenso über Land und auf See.

Die Zahl der an dem Einsatz beteiligten Bundeswehr­soldaten liegt bei rund 1000, überwiegend von der Division Schnelle Kräfte (DSK), der auch das Kommando Spezialkräfte (KSK) angehört. Sie sind für genau diese Art von Einsätzen ausgebildet und werden dafür regelmäßig trainiert.

Bei Gefahr im Verzug hat die Exekutive die Möglichkeit, zunächst ohne Mandat zu handeln; denn es geht ja um Leben und Tod. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungs­ausschusses

Die Vorsitzende des Verteidigungs­ausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), glaubt, dass der Evakuierungs­einsatz der Bundeswehr im Sudan rasch durch ein Bundestags­mandat abgesichert wird. „Bei Gefahr im Verzug hat die Exekutive die Möglichkeit, zunächst ohne Mandat zu handeln; denn es geht ja um Leben und Tod“, sagte sie dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Angst vor neuem Afghanistan-Szenario

„So ein Einsatz wird dann im Nachhinein mandatiert. Und ich gehe davon aus, dass das relativ schnell geschieht.“ Ihr Stellvertreter Henning Otte (CDU) erklärte dem RND: „Ich halte ein Mandat des Bundestages für richtig und auch für erforderlich. Und ich rechne damit, dass es nach dem Ende der Operation unverzüglich verabschiedet wird.“

Damit würde sich das Afghanistan-Szenario wiederholen. Nach der überraschend schnellen erneuten Machtergreifung der Taliban infolge des Abzugs westlicher Truppen im Sommer 2021 hatte die Bundeswehr über 5000 Menschen ausgeflogen, in erster Linie sogenannte Ortskräfte, die die Bundeswehr oder Entwicklungshilfe­organisationen bei ihrem etwa 20-jährigen Afghanistan-Einsatz unterstützt hatten. Nach Abschluss der wie auch im Sudan gefährlichen Operation gab der Bundestag mit großer Mehrheit seine Zustimmung.

Erster Anlauf wurde abgebrochen

Die Bundeswehr wollte eigentlich bereits am Mittwoch mit der Evakuierung der Deutschen aus dem Sudan beginnen. Drei Militär­transporter mussten ihren Einsatz allerdings vorzeitig beenden, weil der Flughafen von Khartum beschossen wurde und eine Landung zu gefährlich war. Anschließend brach Verteidigungs­minister Boris Pistorius (SPD) eine für das Wochenende geplante USA-Reise ab – offenkundig, um sich ganz auf die Koordinierung des Rettungs­einsatzes konzentrieren zu können. Er nahm deshalb am Samstag gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an einer Sitzung des Krisenstabes teil.