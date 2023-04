Sudan: Bundeswehr sucht händeringend nach Zeitfenster für Evakuierung westlicher Bürger

Berlin. Die Bundesregierung sucht nach der zuletzt abgebrochenen Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan intensiv nach Wegen, sowohl Deutsche als auch Bürger anderer Nationen aus dem Land herauszubringen, nachdem dort am Wochenende überraschend brutale Kämpfe zwischen der regulären Armee und paramilitärischen Einheiten ausgebrochen waren. Auf einer Liste des Auswärtigen Amts standen zuletzt rund 150 Namen von Deutschen, die um ihre Rettung gebeten haben. Ihre Zahl wächst.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Donnerstag, es werde sondiert, auch im Kontakt mit den beiden Konfliktparteien. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Der Schutz unserer Staatsbürger steht an vorderster Stelle.“ Zuvor hatte Kanzler Olaf Scholz die Lage im Sudan als schwierig und bedrohlich bezeichnet und betont, Deutschland werde bei einem möglichen zweiten Rettungsversuch auch Bürgern anderer Staaten eine Ausreise ermöglichen.

Wegen Sicherheitsbedenken war am Mittwoch ein schon angelaufener Rettungseinsatz der Bundeswehr und anderer Streitkräfte gestoppt worden. So mussten drei Flugzeuge des Typs A400M vom Standort Wunstorf in Niedersachsen unverrichteter Dinge wieder nach Deutschland zurückkehren, weil die Sicherheit am Boden des Flughafens in der sudanesischen Hauptstadt Khartum eine Rettung nicht zuließ.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen ist die Bundeswehr auf einen robusten Einsatz der sogenannten Division Schnelle Kräfte (DSK) vorbereitet. Zu ihr gehören Fallschirmjäger und das Kommando Spezialkräfte (KSK). Überdies könnten aus Zeitgründen Soldaten zum Einsatz kommen, die sich in der Nähe befinden. Einige sind in der Republik Südsudan stationiert.

Praktisch stehen die Bundeswehr und die Streitkräfte befreundeter Länder aber vor zwei Problemen. Zunächst gilt es, die betroffenen westlichen Staatsbürger vor allem in Khartum zu sammeln und anschließend zum Flughafen zu bringen. Das ist für sich genommen schon hoch gefährlich; denn in der ganzen Stadt wird gekämpft, Leichen liegen auf den Straßen.

Eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sagte: „Derzeit befinden sich acht internationale Kolleginnen und Kollegen im Land.“ Man habe alle Büros vor Ort geschlossen und die Mitarbeitenden angewiesen, zu Hause zu bleiben. Überdies stimme sich die GIZ auch im Hinblick auf Evakuierungen eng mit der Bundesregierung ab.

Lage im Sudan spitzt sich zu: Waffenruhe nach wenigen Minuten gebrochen Bei den seit Samstag andauernden Kämpfen sind bislang nach UN-Angaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 1800 verletzt worden. © Quelle: Reuters

Möglicherweise gefährlicher als in Afghanistan

Das zweite Problem besteht darin, den Flughafen Khartum anzufliegen und die Betroffenen dort in Empfang zu nehmen – zumal es sein kann, dass sie im Fall des Scheiterns der Evakuierung nicht mehr in die Stadt zurückkommen. „Es muss wohlüberlegt sein, was man da macht“, verlautet aus Sicherheitskreisen. Gesucht wird nach einem Zeitfenster. „Das wird eventuell sogar gefährlicher als der Evakuierungseinsatz in Kabul – zumindest für unsere eigenen Leute“, heißt es in Berlin.

Die Bundeswehr hatte vom 16. bis zum 26. August 2021 über 5000 Menschen aus mindestens 45 Nationen aus der afghanischen Hauptstadt evakuiert, nachdem die Taliban dort nach dem Abzug der westlichen Truppen überraschend schnell wieder die Macht übernommen hatten. Der Bundestag stimmte dem Einsatz am 25. August 2021 mit einem Mandat nachträglich zu. Dieser Fall könnte sich mit Blick auf den Sudan wiederholen.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, sagte dem RND: „Die Lage im Sudan ist kritisch. Es muss oberste Priorität sein, dass wir unsere Staatsangehörigen, darunter das Botschaftspersonal, schnellstmöglich in Sicherheit bringen und evakuieren. Die Bundeswehr ist hochprofessionell und hat gezeigt, dass sie solch schwierige Einsätze auch unter erheblicher Sicherheitsgefährdung gut durchführen kann.“

Er fügte hinzu: „Es ist aber wichtig, dass die Bundesregierung in einer solch kritischen Phase den engen Austausch mit dem Parlament sucht, auch zu Fragen einer etwaigen Mandatierung. Die bisherige Informationspolitik ist inakzeptabel.“ Bisher hatte es eine geheime Unterrichtung der Obleute des Verteidigungsausschusses gegeben. Überdies zeigten die Entwicklungen im Sudan, „wie konzeptlos die Bundesregierung gegenüber der gesamten Region Nordafrika/Maghreb agiert“, so der CDU-Politiker. „Die Politik ist von Stückwerk und Krisenreaktion geprägt – in einer Region, die unmittelbar unsere Sicherheitsinteressen betrifft. Dies ist in hohem Maße fahrlässig.“

Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, erklärte: „Ich hoffe sehr, dass sich die Konfliktparteien bald auf eine Waffenruhe einigen können, die hält. Das ist für die Bevölkerung essenziell und auch wichtig für alle internationalen zivilen Kräfte vor Ort.“