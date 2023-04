„Die Fensterscheiben zittern“: Deutsche lebt in umkämpfter sudanesischer Hauptstadt

Christine-Felice Röhrs gehört zu den Deutschen, die in der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum sitzen. Die Leiterin des Landesbüros der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung beschreibt, wie ihre Fensterscheiben bei den Gefechten zittern - und was der blutige Konflikt für die Hoffnungen auf Demokratie im Sudan bedeutet.

Berlin. Frau Röhrs, wir erreichen Sie telefonisch in Khartum, der zwischen den sudanesischen Streitkräften und den rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) umkämpften Hauptstadt des Sudans. Wie ist Ihre persönliche Situation?

Ich bin daheim, wie vermutlich alle Zivilisten in diesen Tagen. Die Weisung der kriegsführenden Parteien lautet, dass man nicht rausgehen und sich von den Fenstern fernhalten soll. Wir liegen hier zwischen mehreren umkämpften Zielen, dem Flughafen auf der einen Seite und mehreren RSF-Camps zur anderen Seite. Wir hören die Kämpfe, sehen sie aber nur ganz eingeschränkt, hinter der Gartenmauer zum Beispiel, wenn es eine große dunkle Rauchwolke am Himmel gibt, oder wenn die Fensterscheiben zittern. Das geht allen hier so. Die Einrichtungen von Militär und RSF liegen in Khartum mitten in der Stadt. Und hier spielt sich dieser Machtkampf auch ab, also nicht nur rund um den Präsidentenpalast oder das Staatsfernsehen, was man oft in sozialen Medien sieht, sondern eben auch auf Plätzen, an denen man sonst einkauft, oder in Straßen, in denen Kinder zur Schule gehen, oder vor den Eingängen von Apartmenthäusern, wo die Menschen sich jetzt drinnen verschanzen und hoffen, dass kein Geschoss in ihr Haus fällt.

Christine-Felice Röhrs, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Khartum © Quelle: Privat

Das heißt, das öffentliche Leben in Khartum ist zum Erliegen gekommen?

Ja, es gibt keinen Alltag, die Geschäfte sind zu, die Schulen sind zu, die Büros sind zu, die Banken sind zu, was unter anderem zur Konsequenz hat, dass die Gehälter, die jetzt vor den Eid-Feiertagen (nach dem muslimischen Fastenmonat Ramadan) fällig wären, damit die Menschen sich ihr Essen kaufen können, nicht ausgezahlt werden.

Man muss sagen, dass die Ignoranz dieser Kämpfer, was das Leiden oder die Gefährdung der Zivilbevölkerung angeht, echt atemberaubend ist. Christine-Felice Röhrs, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung im Sudan

Wie steht es um die Opfer in der Zivilbevölkerung?

Es sind in den letzten Tagen Dutzende Zivilisten ums Leben gekommen. Man muss sagen, dass die Ignoranz dieser Kämpfer, was das Leiden oder die Gefährdung der Zivilbevölkerung angeht, echt atemberaubend ist.

Ist denn absehbar, wann die Menschen wieder vor die Tür gehen können?

Das ist total unklar.

Sind die Menschen vorbereitet gewesen auf diese Situation?

Es gab natürlich in den letzten Wochen auch immer wieder Warnsignale, bei denen alle die Luft angehalten haben. In den Medien wurden Bilder gezeigt von Kolonnen von Militärfahrzeugen. Aber letztlich haben alle gehofft, dass es so ausgeht wie in den letzten Jahren, denn das ist ja sowieso keine stabile Allianz zwischen dem Militär und den RSF gewesen. Da gab es immer wieder Ärger, aber dann wurde eine Eskalation durch Verhandlungen vermieden. Was das Ganze jetzt ausgelöst hat, waren ironischerweise Verhandlungen, die eigentlich zum Besseren hätten führen sollen, also Verhandlungen im politischen Prozess.

Können Sie das ausführen?

Es gab den Putsch im Oktober 2021, bei der das Militär die gemeinsame zivil-militärische Regierung auflöste und die Macht übernahm. Dann gab es seit Ende letzten Jahres wieder Verhandlungen, wo Militär und RSF gesagt haben, wir können uns vorstellen, die Macht wieder an eine zivile Regierung abzugeben. Am 5. Dezember gab es ein Rahmenabkommen, bei dem einige strittige Fragen in Workshops verlegt wurden, die bis Anfang April dauern sollten. Zum Beispiel ging es um die Frage, ob die Putschgeneräle vor Gericht gestellt würden. Oder um die Reform im Sicherheitssektor, bei dem unter anderem die RSF in die Streitkräfte eingegliedert werden sollten. Die Armee wollte diese Eingliederung viel schneller als die RSF erreichen. Letztlich ist das wahrscheinlich einer der Knackpunkte gewesen. Was aber genau diese Kämpfe ausgelöst hat, ist unklar. Es ist auch immer noch unklar, wer angefangen hat. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig.

Was bedeutet der Machtkampf für die Hoffnungen auf Demokratie im Sudan?

Letztlich kann man davon ausgehen, dass diese Hoffnungen jetzt erst einmal in ganz weite Ferne gerückt sind, wenn sie denn überhaupt noch erreichbar sind. Und das ist eben umso frustrierender, weil sie in den letzten Monaten mit diesem politischen Prozess das erste Mal seit dem Putsch zum Greifen nah erschienen. Selbst wenn diese Kämpfe bald enden sollten, dann wäre auf der zivilen Seite das Vertrauen vollständig verloren.

Besteht denn die Sorge, dass die Kämpfe weiter eskalieren?

Das Risiko einer Eskalation gibt es eindeutig. Hier stehen sich die beiden mächtigsten bewaffneten Gruppen des Landes gegenüber, inmitten der größten Stadt des Landes. Das kann man vielleicht noch nicht Bürgerkrieg nennen, aber es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass versucht wird, weitere ethnische Gruppen in diesen Konflikt hineinzuziehen. Hinter den Kulissen wird gerade viel vermittelt, um zu verhindern, dass die Gewalt übergreift, beispielsweise durch Vertreter der Zivilgesellschaft oder der demokratischen politischen Parteien.

Was kann die Internationale Gemeinschaft unternehmen?

Wie haben in den letzten Tagen viele, viele Stellungnahmen gesehen, auch von Schwergewichten wie dem UN-Generalsekretär, die gesagt haben, die Kämpfe müssen eingestellt werden, die Konfliktparteien müssen sich zusammensetzen. Auch regionale Anführer melden sich zu Wort. Aber ich kann mir vorstellen, dass da eine kritische Masse an Druck noch nicht erreicht ist. Es gibt hier in der Zivilgesellschaft inzwischen auch viele, die zum Beispiel fordern, endlich Sanktionen gegen die Konfliktparteien zu verhängen.