Konvoi mit US-Bürgern aus Khartum erreicht unter Drohnenschutz Hafen in Port Sudan

Washington. Ein von der US-Regierung organisierter Evakuierungskonvoi mit mehreren Hundert amerikanischen Staatsbürgern aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum hat den Hafen in Port Sudan am Roten Meer erreicht. Von dort helfe man US-Staatsbürgern und anderen, die reiseberechtigt seien, in die saudi-arabische Küstenstadt Dschidda weiterzureisen, teilte das US-Außenministerium am Samstag mit. US-Medien hatten bereits am Freitag über den Konvoi berichtet, mit dem rund 300 Menschen, vor allem US-Amerikaner, nach Port Sudan gelangen sollten.

Waffenruhe im Sudan brüchig: Noch wenige Deutsche im Krisenland Die Bundeswehr ist aus einem gefährlichen Einsatz aus dem Sudan zurückgekehrt. Dort gehen trotz einer dreitägigen Feuerpause vereinzelt Kämpfe weiter. © Quelle: dpa

Das US-Militär habe Aufklärungs- und Überwachungsarbeit geleistet, um die Evakuierungen abzusichern, erklärte das Pentagon. Es würden in der Region auch Militärschiffe verlegt, falls deren Unterstützung entlang der Küste benötigt werde. US-Medien berichteten, der Konvoi sei während der 800 Kilometer langen Fahrt von bewaffneten US-Drohnen des US-Militärs begleitet worden.

Erste Evakuierungsoperation der USA

Es war die erste eigene Evakuierungsoperation der USA für ihre Staatsbürger, während andere Staaten wie Deutschland in den vergangenen Tagen Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht hatten. Am 22. April hatte eine Spezialeinheit lediglich das Personal der US-Botschaft und andere US-Regierungsvertreter ausgeflogen. Im Sudan hielten sich zuletzt geschätzt 16 000 Amerikaner auf, viele von ihnen Doppelstaatsbürger. Zahlreiche von ihnen hatten die US-Regierung kritisiert, weil sie eine eigene Evakuierungsoperation zunächst ausgeschlossen hatte.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte, dass auch Bürger verbündeter Staaten in dem Konvoi mitgereist seien, der am Samstag in Port Sudan ankam. Von dort sollen sie nach Dschidda in Saudi-Arabien übersetzen, wo sie von US-Diplomaten empfangen werden. In Port Sudan waren ebenfalls keine US-Vertreter anwesend, wie aus Regierungskreisen verlautete.

Bereits vor dem jüngsten Konvoi hätten mehrere Hundert US-Amerikaner zusätzlich zum Botschaftspersonal den Sudan über Land, zur See oder auf dem Luftweg verlassen, sagte ein Sprecher der US-Außenministeriums am Freitag. Die Botschaftsmitarbeiter und deren Angehörige waren bereits am vergangenen Wochenende vom US-Militär direkt aus Khartum evakuiert worden.

Im nordostafrikanischen Sudan kämpfen das Militär und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) seit zwei Wochen um die Macht; seither kommt es zu schweren Kämpfen in Khartum und anderen Landesteilen.

RND/dpa/AP