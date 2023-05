Gefechte im Sudan laufen trotz vereinbarter Waffenruhe weiter

Trotz eines vereinbarten Waffenstillstands im Sudan ist es kurz nach Beginn der Feuerpause erneut zu Gefechten gekommen.

Die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP berichten übereinstimmend von Augenzeugen, die Luftangriffe und Zusammenstöße in der Nacht von Montag zu Dienstag meldeten. Im Osten der Hauptstadt Khartum soll es zu Bombardements gekommen sein, auch in den angrenzenden Städten Omdurman und Bahri sei Gefechtslärm zu hören gewesen.

Waffenstillstand im Sudan sollte am Montagabend in Kraft treten

Der Waffenstillstand zwischen den staatlichen Streitkräften und der paramilitärischen Einheit Rapid Support Forces (RSF) sollte am Montagabend um 21.45 Uhr (Ortszeit) beginnen und insgesamt sieben Tage andauern. Ziel war es, der Bevölkerung den Zugang zu humanitärer Hilfe zu ermöglichen. Zudem sollten in dem Zeitraum der Feuerpause bewaffnete Einheiten aus Krankenhäusern und anderen wichtigen öffentlichen Einrichtungen abgezogen werden. Vertreter der beider Parteien unterzeichneten laut US-Angaben am Samstag eine entsprechende Vereinbarung in der saudi-arabischen Hauptstadt Dschidda.

Zwar habe es früher schon ähnliche Vereinbarungen gegeben, die gebrochen wurden, diesmal hätten aber beide Seiten das Abkommen unterzeichnet, so US-Außenminister Antony Blinken am Samstag. Außerdem werde diesmal ein von den USA und Saudi-Arabien unterstützter Kontrollmechanismus eingerichtet, der Verstöße gegen die Feuerpause melden soll. Am Sonntag hatten beide Seiten erklärt, die Vereinbarung einhalten zu wollen.

Auch kurz vor der Feuerpause gab es schwere Kämpfe in der Hauptstadt Khartum

Jedoch war es auch wenige Stunden vor der vereinbarten Waffenruhe in der sudanesischen Hauptstadt Khartum weiter zu schweren Gefechten gekommen. Am Montagvormittag sei Artilleriebeschuss zu hören gewesen, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur in Khartum. Medienberichten zufolge soll es auch am Sonntagabend zu Luftangriffen gekommen sein.

In dem Land am Horn Afrikas war ein lange schwelender Machtkampf am 15. April gewaltsam eskaliert. Die Armee unter dem Kommando von De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan kämpft gegen die paramilitärischen Einheiten seines Vizes Mohammed Hamdan Daglo. Die beiden Generäle hatten sich 2021 gemeinsam an die Macht geputscht, zerstritten sich später jedoch.

