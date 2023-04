Die Welt schaut auf Osteuropa – doch in Afrika scheitern immer mehr Staaten. Jetzt versinkt der Sudan, drittgrößter Flächenstaat des Kontinents, in Krieg und Gewalt. Ein Prozess, der 2019 hoffnungsvoll mit dem Sturz des Kriegsverbrechers al-Baschir begann, droht jetzt in einen Bürgerkrieg zu münden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Khartum. Während die Augen der Welt auf Osteuropa gerichtet waren, implodierte die staatliche Ordnung in einem weiteren afrikanischen Land – nach Libyen, Mali, Burkina Faso, Zentralafrika. Im Sudan liefern sich seit dem Wochenende Kämpfer der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) und der offiziellen Streitkräfte verlustreiche Gefechte. Afrikas drittgrößter Flächenstaat (nach Algerien und der DR Kongo) droht zu einem „failing state“ zu werden – einem gescheiterten Staat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ist die aktuelle Lage im Sudan?

Seit Samstag kämpfen im Sudan die zwei mächtigsten Generäle des Landes und ihre Einheiten um die Vorherrschaft. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021. Nach UN-Angaben wurden durch die Gefechte mindestens 185 Menschen, Zivilistinnen, Zivilisten wie Kämpfer, getötet und 1800 Personen verletzt. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sprach am Dienstag sogar von 270 Toten und 2600 Menschen, die verletzt wurden.

Arabische Medien berichteten am Dienstag von einer Einigung auf eine 24-stündige Feuerpause – die sudanesischen Streitkräfte machten dazu in der Folge allerdings widersprüchliche Angaben. Am Dienstagvormittag teilte der Sprecher der Streitkräfte auf der Facebook-Seite der Armee mit, nichts von einer „Verständigung mit Vermittlern und der internationalen Gemeinschaft“ über einen Waffenstillstand zu wissen. Er warf der RSF vor, die Waffenruhe als Vorwand zu nutzen, um „die vernichtende Niederlage vertuschen, die sie innerhalb weniger Stunden erleiden werden“. Kurz zuvor hatte der Anführer der RSF, Mohammed Hamdan Daglo, Bereitschaft für eine 24-stündige Waffenruhe signalisiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rauch steigt über der sudanesischen Hauptstadt Khartum auf. © Quelle: picture alliance / AA

Wer kämpft gegen wen?

Es geht um die Macht im Land. Zwei Gruppen mit jeweils einem hohen Militär an der Spitze stehen sich in diesem Konflikt gegenüber: Die reguläre Armee von Armeechef Abdel Fattah al-Burhan kämpft gegen die konkurrierende paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) seines Stellvertreters Mohammed „Hemeti“ Daglo.

Warum eskaliert der Konflikt gerade jetzt?

Vergangene Woche war die Frist, einen Plan vorzulegen, wie das Land zur Demokratie zurückkehren könnte, abgelaufen. Vor allem ging es um die Integration der RSF in die Strukturen der nationalen Armee. Darüber wurde sich nicht geeinigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ursprünglich teilten sich Burhan und Daglo die Macht, die sie gemeinsam eroberten, als sie 2021 die damalige Übergangsregierung wegputschten. Die Übergangsregierung, zusammengesetzt aus Zivilisten und Militärs, war das Ergebnis des hoffnungsvollen Aufstandes der Menschen im Sudan 2019 gegen den Langzeitherrscher und Kriegsverbrecher Omar al-Baschir.

Warum ist der Konflikt so gefährlich?

Der Sudan ist nicht nur ein riesiger Flächenstaat, es gibt Bodenschätze wie Eisen, Chrom, Mangan, Gold, Silizium und Uran. Das Flächenland grenzt unter anderem an Ägypten, Libyen, Äthiopien und Kenia. Im Land leben 45 Millionen Menschen. Ein Bürgerkrieg könnte die ganze Region destabilisieren.

Was hat es mit dem Mythos des Mahdi auf sich?

Lange Zeit galt der Sudan als ägyptische Provinz, das änderte sich auch nicht, als die Briten in Ägypten das Sagen hatten. Den Mythos des Sudans als ein Land unbeugsamen Widerstands begründete eine legendäre Figur, die weltweit bekannt wurde und der auch Karl May einst ein literarisches Denkmal setzte: Muhammad Ahmad, der sich zum Mahdi (Messias) erklärte und zwischen 1881 und 1899 fast zwei Jahrzehnte Ägyptern wie Europäern Paroli bot.

Machtkampf im Sudan: Die Armee scheint Kämpfe gegen paramilitärische Kräfte zu gewinnen Die USA, China, Russland, Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinten Nationen und die Europäische Union forderten ein Ende der Kämpfe. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Land kam in der Folge nie zur Ruhe, auch nicht, als es 1956 unabhängig wurde. Allein die ethnische und religiöse Diversität erschwerten eine einheitliche Entwicklung: Der Norden war islamisch und ethnisch sowie kulturell arabisch geprägt. Im Süden lebten afrikanische Völker, die christlich waren oder traditionellen afrikanischen Religionen anhingen.

Bürgerkrieg und Spaltung

Von 1983 bis 2005 befand sich der Sudan ununterbrochen im Bürgerkrieg, wobei die Frontlinie zwischen den sudanesischen Streitkräften und der im Süden kämpfenden südsudanesischen Armee SPLA verlief.

Gleichzeitig kam es nach 2003 in der Region Darfur im Westen des Landes zu schwersten Menschenrechtsverletzungen – die USA stuften sie später als Völkermord ein. Anders als im Süden des Landes, wo die Regierung al-Baschir den Widerstand gegen die Abspaltung einer militärisch erfolgreichen und ethnisch geschlossenen afrikanischen Bevölkerung allmählich aufgab, griff sie im Westen des Landes mit Terror brutal durch.

Omar al-Baschir, ehemaliger Präsident des Sudans, 2015 im Parlament seines Landes. 2019 wurde er mit einem Volksaufstand gestürzt. © Quelle: picture alliance / dpa

Lokale Milizen, aus arabischen Reiternomaden, den sogenannten Dschandschawid (arabisch: Geist, Dämon) bestehend, verüben reihenweise Massenmorde – mit Rückendeckung der Regierung in Khartum. Eine UN-Schätzung geht für Anfang 2008 von 300.000 Toten aus. Diese Zahl hatte sich bis 2016 nach einer unsicheren Schätzung verdoppelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders im Süden: In einem zwischen der Regierung und der SPLA geschlossenen Friedensabkommen einigte man sich 2005 auf einen Weg in die Unabhängigkeit. Am 9. Juli 2011 wurde der Südsudan unabhängig.

Welchen Einfluss hat das auf den Konflikt heute?

Die Protagonisten des heutigen Machtkampfes – Burhan und Daglo – begingen im Darfur-Konflikt schwerste Kriegsverbrechen. Sie gehören eigentlich vor ein internationales Gericht, so wie ihr ehemaliger Chef, Ex-Diktator Omar al-Baschir, gegen den seit dem 14. Juli 2008 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes ermittelt wird.

Die paramilitärischen RSF-Milizen gehen sogar direkt auf die Dschandschawid zurück, die damals schon unter dem Kommando Daglos standen.

Welche Entwicklung droht jetzt?

Für die hoffnungsvolle Demokratiebewegung im Sudan, die seit dem Sturz al-Baschirs für eine starke Zivilgesellschaft kämpft, ist der aktuelle Konflikt ein schwerer Rückschlag. Internationale Hilfsorganisationen ziehen sich aus dem Land zurück, das UN-Welternährungsprogramm (WFP) musste seine Arbeit wegen der Sicherheitslage vorerst stoppen. Je länger die Kämpfe anhalten, desto mehr besteht die Gefahr, dass sie sich zu einem Bürgerkrieg ausweiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien unterhalten enge Beziehungen zu beiden Generälen und könnten als Vermittler auftreten. Auch China und Russland haben Einfluss. Beide Staaten votierten erst im März für die Aufhebung des UN-Waffenembargos gegen den Sudan.

Mit dpa