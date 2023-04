Gold, Waffen, Stützpunkte: Wie sich die Russen im Sudan festsetzten

Aus dem Machtkampf zwischen zwei Militärblöcken im Sudan droht ein Bürgerkrieg zu werden. Seit Samstag kommt es zu schweren Kämpfen zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten. Unter Verweis auf ein bereits mehrjähriges russisches Engagement in dem nordostafrikanischen Land wurde umgehend gemutmaßt, der Kreml ziehe in diesem Machtkampf heimlich die Fäden.

Doch Moskau braucht diesen innersudanesischen Konflikt nicht, um im Land Fuß zu fassen - denn die Russen sind längst da. Ein Bürgerkrieg mit einer politischen Pattsituation stört die langfristigen und ehrgeizigen Pläne, die der Kreml im nordostafrikanischen Land hat.

Es war kein Geringerer als Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnerarmee Wagner-Gruppe, der via Twitter am 18. April einer Journalistin auf die Frage, ob Wagner-Kämpfer in den Machtkampf involviert seien, antwortete: „Ich kann es Ihnen mit absoluter Gewissheit, absolut genau sagen. Sie können meine Worte in jedes Protokoll eintragen. Heute ist kein einziger Wagner-Kämpfer, ich betone, kein einziger im Sudan. Und das schon seit über zwei Jahren.“

Auch wenn Prigoschins Aussagen sonst mit Vorsicht zu genießen - in diesem Punkt glauben auch Experten und Expertinnen, dass der Kreml im aktuellen sudanesischen Chaos eigentlich nur verlieren kann. „Ich kann keine konkrete Rolle Russlands oder Wagners erkennen. Die russische Botschaft und das russische Außenministerium haben zu Feuerpausen aufgerufen“, ist Gerrit Kurtz, Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik, im Interview mit dem „Spiegel“ überzeugt.

Ich glaube nicht, dass Russland (im Konflikt) einen Vorteil sieht. Russland könnte mit beiden Seiten zusammenarbeiten. Joseph Siegle, Africa Center for Strategic Studies

„Ich glaube nicht, dass Russland einen Vorteil im gegenwärtigen Machtkampf sieht“, ist auch Joseph Siegle überzeugt, Forschungsdirektor am Africa Center for Strategic Studies, einem in Washington ansässigen Thinktank. „Russland könnte mit beiden Seiten zusammenarbeiten“, sagte der Politikwissenschaftler gegenüber Radio Free Europe.

Russlands enormer Einfluss im Sudan

Der Einfluss Russlands im drittgrößten Flächenstaat Afrikas reicht bis in die Zeit des Langzeitherrschers und Kriegsverbrechers Omar al-Baschir zurück. Nachdem dieser 1993 formell Staatspräsident wurde, ließ er zu, dass islamistische Terrorgruppen im Land Unterschlupf fanden – unter anderem bot er dem Al-Quaida-Gründer Osama bin Laden bis 1996 Unterschlupf.

Folgenschwere Terroranschläge, wie jene vom 7. August auf die US‑Botschaften in Kenia und Tansania, die vom Sudan aus gesteuert wurden, führten dazu, dass die USA das Land auf die Liste der „Schurkenstaaten“ setzten.

Lage im Sudan spitzt sich zu: Waffenruhe nach wenigen Minuten gebrochen Bei den seit Samstag andauernden Kämpfen sind bislang nach UN-Angaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 1800 verletzt worden. © Quelle: Reuters

Gleichzeitig führte al-Baschirs Politik der Islamisierung dazu, dass alte ethnische und religiöse Konflikte im Land wieder aufbrachen – mit der afrikanisch-christlichen Bevölkerung im Süden und in der westsudanesischen Provinz Darfur. Seit 2003 verantwortete das Regime vor allem in Darfur schwerste Menschenrechtsverletzungen – die USA stuften sie später als Völkermord ein.

Lokale Milizen aus arabischen Reiternomaden, sogenannte Dschandschawid, verübten Massenmorde. Eine UN‑Schätzung geht für Anfang 2008 von mindestens 300.000 Toten aus.

Mohammed „Hemedti“ Daglo, als Sohn tschadischer Viehhändler in Darfur aufgewachsen, stieg zu einem Anführer dieser Dschandschawid auf. 2013 gründete Diktator al-Baschir aus diesen Reiternomaden die paramilitärischen Rapid Support Force (RSF, Schnelle Eingreiftruppe). Daglo wurde ihr Befehlshaber.

RIVER NILE, SUDAN - DECEMBER 08: Chairman of the Transitional Sovereignty Council, Abdel Fattah al-Burhan speaks at the closing of a military drill in River Nile state, Sudan on December 6, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency © Quelle: picture alliance / AA

Dessen Gräueltaten bildeten auch die Grundlage dafür, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag 2009 erstmalig einen Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatschef beantragte – nämlich gegen Diktator al-Baschir. Hier kommt erstmals Russland ins Spiel: Schon damals erklärte Moskau im UN‑Sicherheitsrat, den Haftbefehl nicht anzuerkennen.

Putin hofierte al-Baschir

Am 14. Juli 2018 empfing Putin den weltweit geächteten al-Baschir sogar im Kreml, während er gleichzeitig die Welt zur Fußballweltmeisterschaft zu Gast hatte. „Es bestehen gute Aussichten, die Beziehungen in mehreren Richtungen zu entwickeln, auch auf militärisch-technischem Gebiet“, so Putin damals. Al-Baschir sprach von einer „großen Zahl“ russischer Militärberater, die als Ausbilder der sudanesischen Armee arbeiteten.

Russland wurde zum wichtigsten Waffenlieferanten, trotz eines UN-Waffenembargos. Wagner-Chef Prigoschin, der erstmals am 24. April 2018 nach Khartum flog, wie die damals noch unabhängige russische Zeitung „Nowaja Gaseta“ dokumentierte, war fortan ein häufiger Gast im Land .

Prigoschin begann eine innige geschäftliche Kooperation mit Daglos RSF-Milizen, welche seit 2017 die Goldminen im Distrikt Jebel Amer in Darfur kontrollierten, laut der World Peace Foundation größte Exporteinnahmequelle des Landes. CNN fand heraus, dass Alexander Kusnezow, ein ehemaliger hochrangiger Wagner-Kommandeur, offensichtlich als Verwalter der Goldminen im Sudan fungierte.

Im August 2018 flog Prigoschin laut der französischen Zeitung „Le Monde“ erneut nach Khartum, diesmal, um sich mit den Anführern mehrerer bewaffneter Gruppen der Zentralafrikanischen Republik zu treffen, des westlichen Nachbarlandes des Sudan.

Im Oktober 2021 protestierten Menschen gegen die Militärherrschaft. © Quelle: picture alliance/dpa/kyodo

Russland wird zur heimlichen Macht in Zentralafrika

Dort, in der Zentralafrikanischen Republik, zog Russland noch offensichtlicher die Fäden: Rund 2000 Mitglieder der paramilitärischen Wagner-Gruppe stützen seit Frühjahr 2018 die Regierung, stellen die Leibgarde des Präsidenten Faustin Touadéra. Unternehmen mit nachgewiesenen oder vermuteten Verbindungen zu Prigoschin fördern im Land Gold und Diamanten, bauen zudem Tropenholz ab. Mit dem Sudan bot sich Russland die Chance eines Brückenschlags zum Interessengebiet in Zentralafrika.

Diktaturen-Dämmerung in Khartum

Allerdings waren die Tage von Diktatur al-Baschir im Sudan bald gezählt. Im Dezember 2018 kam e zu Massenprotesten, an deren Unterdrückung die Wagner-Söldner beteiligt waren, wie Recherchen der russischen Investigativgruppe Conflict Intelligence Team belegen.

Zudem sollen Wagner-Leute Diktator al-Bashir bei einer Social-Media-Kampagne unterstützt haben, in der es darum ging, die regierungsfeindlichen Massenproteste zu verleumden, meldete die „New York Times“ unter Berufung auf Dokumente des Rechercheteams um den in London lebenden ehemaligen Oligarchen Michail Chodorkowski.

Verortung der Gefechte im Sudan © Quelle: dpa / Grafik: A. Brühl, Redaktion: J. Schneider

Ironie der Geschichte: Ausgerechnet Daglos Paramilitärs stürzten im Zusammenspiel mit der offiziellen Armee von Oberbefehlshaber Generalleutnant Abdal Fattah al-Burhan den Diktator am 11. April 2019, er war nicht mehr zu halten. Die beiden militärischen Institutionen übernahmen als Transitional Military Council die Macht, der Sudan wurde Militärdiktatur - was garantierte, dass Russland im Spiel blieb.

Etwa eine Woche nach al-Bashirs Sturz im April 2019 flog eine Gruppe russischer Militärberater in dem Firmenjet eines Prigoschin-Unternehmens nach Khartum, so die „Nowaja Gaseta“. Auf dem Rückflug nach Moskau sollen hochrangige sudanesische Beamte an Bord gewesen sein – darunter ein Bruder Daglos.

Im Sudan nahm der Druck der Straße auf die Militärregierung zu, einer zivilen, demokratisch legitimierten Regierung Platz zu machen. Für Moskau ein Szenario, das es zu unterbinden galt. Wieder waren es Daglos Milizen, die die breiteste Blutspur hinterließen – so am 3. Juni 2019 in Khartum, als bei einem Massaker 118 Menschen starben.

Sanktionen gegen Prigoschin

Prigoschins sudanesisches Unternehmen Meroe Gold lieferte Daglos Paramilitärs 13 Tonnen Schutzschilde, Helme und Schlagstöcke, berichtete die „New York Times“. Die US‑Regierung verhängt daraufhin 2020 gegen mehrere Unternehmen und Mitarbeitende Prigoschins Sanktionen, darunter auch gegen Meroe Gold.

„Prigoschins Rolle im Sudan ist exemplarisch für das Wirken paramilitärischer Organisationen – von der Unterstützung und Verteidigung autoritärer Regime bis zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen“, begründet das US‑Finanzministerium seine Entscheidung. Die ins Visier genommenen Unternehmen „waren Träger von Prigoschins globalen Operationen und versuchten, Demonstranten, die demokratische Reformen im Sudan anstreben, zu unterdrücken und zu diskreditieren“.

Machtkampf im Sudan: Residenz des EU-Botschafters angegriffen Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate forderten ein Ende der Kämpfe. © Quelle: Reuters

Bildung eines zivil-militärischen Übergangsrats

Der Druck der Straße führte im Sudan jedoch dazu, dass sich die Militärs auf die Bildung eines zivil-militärischen Übergangsrats einlassen mussten, der einen Prozess der Demokratisierung flankieren sollte. Ein Fahrplan für die Transformation des Sudans hin zu einer Zivilgesellschaft wurde entworfen.

Moskau setzte weiter auf die Militärregierung, um viel weitreichendere ökonomische Ziele im Sudan durchzusetzen. Bereits im Im November 2020 hatte Präsident Wladimir Putin angekündigt, Russland werde einen Stützpunkt für Kriegsschiffe in Port Sudan bauen - an der 850 Kilometer langen Küste des Roten Meeres, einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt.

Angestrebter Nebeneffekt: Auch Geschäfte mit dem Binnenstaat Zentralafrika würden sich über Port Sudan abwickeln lassen. Nach dem syrischen Tartus sollte Port Sudan Russlands zweiter Auslandsstützpunkt weltweit werden, was im Westen für große Unruhe sorgte. Vier Kriegsschiffe sollten dort stationiert werden.

Wenn irgendein Land eine Basis eröffnen will und dies in unserem Interesse ist und unsere nationale Sicherheit nicht bedroht, haben wir kein Problem damit, ob es sich um Russen oder sonst wen handelt. Mohammed „Hemedti“ Daglo, Anführer der Rapid Support Force

Einen Tag bevor Putin am 24. Februar 2022 die Ukraine überfiel, war Daglo erneut in Moskau. Nach seiner Rückkehr nach Khartum bekannte er sich zum Abkommen mit dem Kreml. „Wenn irgendein Land eine Basis eröffnen will und dies in unserem Interesse ist und unsere nationale Sicherheit nicht bedroht, haben wir kein Problem damit, ob es sich um Russen oder sonst wen handelt.“

Bei seinem jüngsten Sudan-Besuch Anfang Februar 2023 äußerte der russische Außenminister Sergej Lawrow in Khartum: „Was die Vereinbarung über die Schaffung einer Nachschubstelle für Material und Technik der russischen Flotte betrifft, so wurde sie, wie Sie wissen, unterzeichnet und befindet sich im Stadium der Ratifizierung.“

Sie befürchten, dass Russlands Einfluss schnell schwindet, wenn eine demokratische, zivile Regierung Fuß gefasst hat. Russland profitiert nie, wenn es transparente, auf Regeln basierende Regierungen gibt. Joseph Siegle, Africa Center for Strategic Studies

Das alles ist jetzt gefährdet. Zum Ausbruch der Gewalt zwischen Daglos RSF-Miliz und der regulären Armee von Oberbefehlshaber al-Burhan kam es, als vergangene Woche eine Frist abgelaufen war, in der sich beide auf eine Integration der RSF in die Armee einigen sollten. Das Ganze war Teil einer Roadmap mit dem Ziel einer Zivilgesellschaft.

Russland hofft auf den schnellen Sieg – egal welcher Seite

Fest steht: Eine sudanesische Zivilgesellschaft liegt nicht im Interesse Moskaus, weil das die russischen Pläne im Land gefährden würde. Russland hat sehr enge Kontakte zum Milizenchef Daglo, kann aber auch damit leben, falls Armee-Oberbefehlshaber al-Burhan als Sieger aus dem Machtkampf hervorgeht.

„Die Russen wollten nicht, dass alles über den Haufen geworfen wird. Aber jetzt, wo es nun mal passiert ist, wollen sie, dass eine Seite die Oberhand gewinnt und dann an der Macht bleibt“, glaubt Joseph Siegle vom Africa Center for Strategic Studies. „Sie befürchten, dass Russlands Einfluss schnell schwindet, wenn eine demokratische, zivile Regierung Fuß gefasst hat. Denn Russland profitiert davon nie, wenn es transparente, auf Regeln basierende Regierungen gibt.“