Evakuierung aus dem Sudan: Länder retten Staatsbürger aus umkämpfter Hauptstadt

Zahlreiche Staaten haben mit der Evakuierung ihrer Staatsbürger aus dem stark umkämpften Sudan begonnen. Die Bundeswehr hat am Sonntag mehr als 300 Menschen aus der Hauptstadt Khartum ausgeflogen. Auch Frankreich, Belgien, Italien, Griechenland, die Niederlande, Schweden und Spanien brachten Menschen in Sicherheit. Ein Diplomat soll allerdings im Sudan bleiben.

Dieses von den französischen Streitkräften zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Militärangehörige auf dem Flughafen in Khartum, die Habseligkeiten von Evakuierten in ein Flugzeug laden.

Berlin/Khartum. Die Bundeswehr hat mehr als 300 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum ausgeflogen. Am Sonntagabend hob als erste deutsche Maschine ein Militärtransporter mit 101 Evakuierten zum Rückflug ab, wie die Bundeswehr in der Nacht auf Twitter mitteilte. Später folgte demnach ein zweiter Flieger mit 113 Evakuierten. Eine dritte deutsche Militärmaschine ist mittlerweile in Jordanien gelandet. Das bestätigte ein Sprecher der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur am Montagmorgen. Demnach waren „rund 100″ Evakuierte an Bord.

Deutschland hat wie andere Staaten in dem Land am Horn von Afrika eine militärische Evakuierung begonnen. Es sollen mehr als 300 auf einer Krisenliste registrierte Deutsche über den jordanischen Militärflugplatz Al-Asrak ausgeflogen werden. Auch Bürgern von Partnerstaaten soll geholfen werden. Der Einsatz, an dem insgesamt mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr beteiligt sind, wurde über mehrere Tage hinweg vorbereitet.

EU-Botschafter bleibt im Sudan

Auch andere Länder, darunter Frankreich, Belgien, Italien, Griechenland, die Niederlande, Schweden und Spanien planten Rettungsmissionen, von denen die ersten am Sonntagabend erfolgreich abgeschlossen wurden. Der EU-Botschafter im Sudan soll hingegen - anders als zahlreiche andere Diplomaten - trotz der Kämpfe weiter in dem Land bleiben. Das Personal der Vertretung in der von schweren Gefechten getroffenen Hauptstadt Khartum werde evakuiert, schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntagabend auf Twitter. EU-Botschafter Aidan O‘Hara, der kurz nach Ausbruch der Kämpfe vor mehr als einer Woche selbst angegriffen worden war, werde weiterhin aus dem Sudan arbeiten.

Borrell schrieb weiter, er sei „erleichtert“, dass die Evakuierung mit der Hilfe des französischen diplomatischen Dienstes, der französischen Armee und des Nachbarstaats Dschibuti ermöglicht worden sei. „Wir sind weiterhin entschlossen, die Waffen zum Schweigen zu bringen und allen Zivilisten zu helfen, die zurückgeblieben sind.“

Machtkampf im Sudan: Residenz des EU-Botschafters angegriffen Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate forderten ein Ende der Kämpfe. © Quelle: Reuters

Kurz zuvor hatte Borrell in einem weiteren Tweet berichtet, dass er mit den Anführern beider Konfliktparteien gesprochen und eine sofortige Waffenruhe und den Schutz von Zivilisten gefordert habe.

Spanien: Evakuierung ohne Zwischenfälle

Auch Spanien hat am Sonntag eigene Zivilisten und Diplomaten sowie Menschen anderer Nationalitäten aus dem Sudan ausgeflogen. Die Flugzeuge der spanischen Luftwaffe seien „gerade“ von Khartum aus mit Spaniern und Mitarbeitern der spanischen Botschaft an Bord gestartet, teilte Außenminister José Manuel Albares gegen 23.00 Uhr MESZ auf Twitter mit. Zudem habe man auch Bürger anderer europäischer Länder sowie Menschen aus Staaten Lateinamerikas in Sicherheit gebracht. Es habe dabei keine Zwischenfälle gegeben.

„Alle Italiener, die darum gebeten hatten, den Sudan zu verlassen, sind in Sicherheit und im Flugzeug auf dem Weg nach Dschibuti“, schrieb auch Italiens Außenminister Antonio Tajani am späten Sonntagabend auf Twitter. „Ich bin stolz auf die Teamarbeit, die zum Erfolg dieser heiklen und komplexen Evakuierungsaktion geführt hat.“ Von Dschibuti aus sollen sie nach Italien geflogen werden.

Kanada hat unterdessen alle konsularischen Dienste im Land eingestellt. Die sich rapide verschlechternde Lage mache es unmöglich, die Sicherheit der Mitarbeiter in der Hauptstadt Khartum zu gewährleisten, teilte das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten in Ottawa am Sonntag mit. Die kanadischen Diplomatinnen und Diplomaten würden vorübergehend von einem sicheren Ort außerhalb des Landes aus arbeiten, hieß es in der Mitteilung. Man werde weiterhin mit anderen zusammenarbeiten, um die Reaktion auf die Krise im Sudan zu koordinieren. Die Vereinigten Staaten schlossen ihre Botschaft in Khartum auf unbestimmte Zeit. Tausende amerikanische Staatsbürger halten sich aber immer noch in dem ostafrikanischen Land auf.

Die „New York Times“ berichtete, US-Spezialkräfte hätten sechs kanadische Diplomaten evakuiert. Von der BBC hieß es, dass Kanadier zu einer Gruppe gehörten, die auf dem Seeweg nach Saudi-Arabien gebracht worden sei. Das kanadische Außenministerium bestätigte diese Berichte nicht. Offiziell waren im Sudan 1596 kanadische Staatsbürger registriert, allerdings dürfte die tatsächlich Zahl nach Ansicht von Experten deutlich höher sein

Konflikt zwischen Generälen

In dem Land waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohner seit zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte sich die RSF der Armee unterordnen und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen. Da sich beide Lager jedoch letztlich nicht einigen konnten, schlug der Konflikt in Gewalt um.

In Khartum hat sich die Versorgungslage seit dem Beginn der Kämpfe dramatisch verschlechtert. Wasser und Lebensmittel fehlen, Stromabschaltungen behindern zunehmend die Kommunikation, es kommt zu Plünderungen.

Auch am Sonntag gingen die schweren Gefechte weiter. Die Zahl der getöteten Zivilisten steige täglich, berichtete das sudanesische Ärztekomitee. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verloren seit Beginn der Kämpfe mindestens 413 Menschen ihr Leben, mehr als 3500 wurden verletzt. Die tatsächliche Opferzahl dürfte weitaus höher liegen. Im flächenmäßig drittgrößten Land Afrikas mit seinen 46 Millionen Einwohnern seien nur noch 35 Krankenhäuser und Kliniken funktionstüchtig, berichtete das Ärztekomitee. Und selbst diesen gehen die Medikamente aus. Nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen gibt es kaum noch Blutkonserven im Land.

