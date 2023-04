Medizinlabor im Sudan unter Kontrolle von Kämpfern – biologisches Material gelagert

Khartum. Trotz der Verlängerung eines ohnehin brüchigen Waffenstillstandes zwischen den Konfliktparteien im Sudan sind die Kämpfe in dem nordostafrikanischen Land weitergegangen. Die Waffenruhe war unter Vermittlung der USA und Saudi-Arabiens zustande gekommen; sie hatte die Evakuierung von Ausländern aus dem Kampfgebiet ermöglichen sollen, wie der Chef des sudanesischen Ärzteverbandes, Atija Abdalla Atija, vermutete.

Versicherungen von Militärbefehlshaber Abdel Fattah Burhan und des mit ihm rivalisierenden Kommandeurs der paramilitärischen Gruppe RSF, Mohammed Hamdan Dagalo, sich daran zu halten, hatten am Dienstag nicht lange Bestand. Die Kämpfe zwischen dem Militär und der RSF toben seit dem 15. April.

Sorge um von Kämpfern kontrolliertes medizinisches Labor im Sudan

Sorge herrschte am Mittwoch vor allem mit Blick auf ein medizinisches Labor in der Hauptstadt Khartum, das Kämpfer nach UN-Angaben unter ihre Kontrolle brachten. In dem Labor werde biologisches Material gelagert, es handele sich um eine „extrem gefährliche“ Entwicklung. Dr. Nima Saeed Abid, der Repräsentant der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Sudan, erklärte, „eine der kämpfenden Parteien“ habe die Kontrolle in dem Zentrallabor in Khartum übernommen und „alle Techniker hinausgeworfen“. Welche der beiden Konfliktparteien er dafür verantwortlich machte, sagte er nicht.

„Das ist sehr, sehr gefährlich“, sagte er. In dem Labor befänden sich Polio-Erreger, Masern-Erreger und Cholera-Erreger, offenbarte der WHO-Repräsentant Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer UN-Sitzung in Genf bei einem Videoanruf. „Die Besetzung des zentralen Gesundheitslabors in Khartum durch eine der kämpfenden Parteien birgt ein großes biologisches Risiko.“ Die WHO erklärte, die Vertreibung von Mitarbeitern des Labors und Stromausfälle bedeuteten, dass es nicht möglich sei, die im Labor für medizinische Zwecke gelagerten biologischen Materialien ordnungsgemäß zu verwalten. Das Labor liegt im Zentrum der sudanesischen Hauptstadt, unweit von Brennpunkten der Kämpfe.

Bekannter Mediziner im Sudan erstochen

Aufsehen erregte auch der gewaltsame Tod eines bekannten sudanesisch-amerikanischen Mediziners. Dr. Bushra Ibnauf Sulieman war Leiter der Medizinischen Fakultät an der Universität von Khartum. Er wurde vor seinem Haus erstochen, wie der sudanesische Ärzteverband am Dienstag mitteilte. Er hatte lange in den USA gearbeitet, wo seine Kinder leben, war jedoch in den Sudan zurückgekehrt, um Ärzte auszubilden. Kollegen sagten, er habe in den vergangenen Tagen Menschen behandelt, die bei den Kämpfen verletzt worden seien.

Unicef sendet Hilferuf nach Moskau

Unterdessen richtete das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) nach russischen Angaben einen Hilferuf an Moskau. Außenminister Sergej Lawrow erklärte, Unicef habe um Hilfe bei der Unterbringung von in Khartum ansässigen Mitarbeitern gebeten. Bei einer Pressekonferenz im UN-Hauptquartier in New York am Dienstag sagte er, Unicef habe darum gebeten, dass die russische Botschaft die Mitarbeiter unterbringe, weil sich diese nicht an einem sicheren Ort befänden. „Ich bin nicht sicher, wie das getan werden kann, aber wir werden die Situation angehen“, sagte Lawrow. Unicef lehnte es ab, sich zu dem Vorgang zu äußern. Themen im Zusammenhang mit der Sicherheit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen würden standardmäßig nicht kommentiert, hieß es.

Das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR hatte zuvor angesichts der Kämpfe vor weiteren Vertreibungen gewarnt. Man bereite sich auf Zehntausende Menschen vor, die in Nachbarländer flüchten könnten, hieß es. Zugleich drohte eine weitere Zuspitzung der humanitären Situation. In dem Land, in dem bereits ein Drittel der Bevölkerung von etwa 46 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfen angewiesen war, haben zahlreiche Hilfsorganisationen angesichts der gefährlichen Situation die Arbeit eingestellt.

Boris Pistorius: „Bundeswehr hat einen großen Job gemacht“ Der Bundeswehreinsatz gilt auch als Bewährungsprobe für die Bundesregierung nach dem turbulenten Evakuierungseinsatz in Afghanistan im August 2021. © Quelle: Reuters

Rund 600 Menschen von Bundesregierung evakuiert – Steinmeier erleichtert

Derweil wurden rund 600 Menschen von der Bundesregierung aus dem Sudan evakuiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erleichtert. „Ich bin froh und glücklich, dass unsere Sicherheitskräfte viele deutsche Landsleute und viele Bürgerinnen und Bürger aus der dramatischen Situation im Sudan evakuieren konnten“, sagte er am Dienstag in Vancouver während seines Kanada-Besuches. Zugleich sei er dankbar für den Mut und den Einsatz von Angehörigen der Bundeswehr, der Bundespolizei und des Auswärtigen Amtes.

„Wir alle können uns vorstellen, was das in den wenigen Tagen an Koordinierung mit Freunden und mit benachbarten Nationen notwendig machte“, sagte Steinmeier weiter. „Es zeigt sich erneut, wie wichtig es ist, in dieser Welt Freunde und Partner zu haben – Freunde und Partner, die auch in der Not zur Seite stehen.“

Zur Lage im Sudan meinte Steinmeier, er sei froh darüber, dass unter anderem auch die USA versuchten, zumindest eine Waffenruhe zu erreichen. „Aber die große Aufgabe muss im Sudan gelöst werden, dass die miteinander kämpfenden bewaffneten Parteien diese Kämpfe einstellen und sich auf einen gemeinsamen Weg begeben, der auch den Menschen im Sudan eine Zukunft gibt.“

