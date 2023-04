Sudan: Neue Hoffnung auf Waffenruhe, Rotes Kreuz schickt Hilfsgüter

Khartum. Die brüchige Waffenruhe im Sudan soll ab Sonntag um Mitternacht um weitere 72 Stunden verlängert werden. Das teilte eine der beiden Konfliktparteien, die paramilitärische Gruppe RSF, am Sonntag auf ihrer offiziellen Facebook-Seite mit. Regionale und internationale Akteure hatten auf eine längere Feuerpause gedrungen, um Sicherheit für flüchtende Zivilisten und Hilfslieferungen zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung. Das sudanesische Militär kommentierte die Ankündigung zunächst nicht.

In der vergangenen Woche war eine Waffenruhe zwischen RSF und Militär bereits zweimal um je 72 Stunden verlängert worden. Bewohner meldeten zwar, dass in einigen Gegenden die Gefechte nachließen, berichten aber anderswo auch am Wochenende nach wie vor von Explosionen und Schusswechseln.

Die Waffenruhe hatte am Wochenende zeitweise eine gewisse Normalität in Teile der umkämpften Hauptstadt Khartum zurückgebracht. Augenzeugen berichteten, die Polizei patrouilliere wieder in den Straßen - unter anderem, um Plünderungen zu verhindern. Nur vereinzelt waren demnach Schüsse zu hören. Aus manchen Stadtteilen gab es jedoch auch Berichte sporadischer Gefechte. Die beiden Konfliktparteien warfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe nicht einzuhalten.

Rotes Kreuz fliegt Hilfsgüter ein

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat unterdessen rund acht Tonnen medizinischer Hilfsgüter ins Land geflogen. Der erste internationale Hilfstransport der Organisation seit dem Beginn der schweren Gefechte vor zwei Wochen werde helfen, Tausende Menschen zu versorgen, die Schussverletzungen erlitten hätten, erklärte das IKRK am Sonntag. Die Hilfsgüter - darunter Betäubungsmittel, Verbände und chirurgisches Material - seien per Flugzeug aus Jordanien in die Hafenstadt Port Sudan gebracht worden. Eine weitere Maschine mit zusätzlichen Vorräten und Einsatzkräften solle bald folgen, hieß es.

Waffenruhe im Sudan brüchig: Noch wenige Deutsche im Krisenland Die Bundeswehr ist aus einem gefährlichen Einsatz aus dem Sudan zurückgekehrt. Dort gehen trotz einer dreitägigen Feuerpause vereinzelt Kämpfe weiter. © Quelle: dpa

In dem nordostafrikanischen Land mit rund 46 Millionen Einwohnern kämpft der De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe der Streitkräfte seit dem 15. April gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, der die einflussreichen Paramilitärs RSF anführt. Die beiden Generäle hatten die Führung Sudans durch zwei gemeinsame Militärcoups 2019 und 2021 übernommen.

Der sudanesische Ärzteverband teilte am Sonntag mit, dass seit Beginn der Kämpfe vor zwei Wochen 425 Zivilisten getötet und mehr als 2000 verletzt worden seien. Das sudanesische Gesundheitsministerium bezifferte die Zahl aller Toten - also Kämpfer und Zivilisten - am Samstag auf 528. Nach Angaben des sudanesischen Ärztekomitees sind viele Krankenhäuser infolge der Gefechte nicht mehr funktionstüchtig. Zudem fehle es an Medikamenten, medizinischen Gütern und Blutkonserven.

Großbritannien evakuiert weitere Menschen

Nach dem offiziellen Ende seiner Evakuierungsmission hat Großbritannien derweil doch noch einen weiteren Flug für Menschen aus dem Sudan angekündigt. An diesem Montag solle eine Militärmaschine in der Hafenstadt Port Sudan starten, erklärte das Außenministerium in London am Sonntag. Bisher seien 2122 Menschen mit 23 Flügen vom Flugplatz Wadi Saeedna nahe der Hauptstadt Khartum ausgeflogen worden. Eigentlich hatte die britische Regierung betont, die Mission sei beendet.

Außenminister James Cleverly kündigte an, die Rettungsbemühungen würden fortgesetzt. „Wir tun alles in unserer Macht Mögliche, um einen langfristigen Waffenstillstand, einen stabilen Übergang zu einer Zivilregierung und ein Ende der Gewalt im Sudan zu erreichen“, sagte Cleverly. Die irische Regierung teilte mit, dass insgesamt 209 Bürgerinnen und Bürger aus dem Sudan evakuiert worden seien.

RND/AP/dpa