Sudan: Tausende Menschen durch Kämpfe ohne Essen und medizinische Versorgung

Genf. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen im Sudan gefordert.

Wegen des anhaltenden Beschusses seien Tausende Zivilisten in ihren Wohnungen und Häusern gefangen, oft ohne Strom und ohne Möglichkeit, Essen, Wasser oder Medikamente zu besorgen, teilte Türk am Dienstag in Genf mit. Das Völkerrecht verlange, dass Schulen und Krankenhäuser geschützt werden. Nach UN-Angaben wurden durch die Gefechte mindestens 185 Menschen, Zivilisten wie Kämpfer, getötet und 1800 Personen verletzt. Die Kämpfe dauerten in mehreren Landesteilen an.

Im Sudan waren am Samstag Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohner seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021.

Mindestens drei Angriffe auf medizinische EInrichtungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilte mindestens drei Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen. Dabei seien drei Menschen umgekommen. Neun Krankenhäuser in der Hauptstadt Khartum fehle es an allem, es seien nicht genügend Blutkonserven, Medikamente und Verbandsmaterial vorhanden.

Leere Regale in einem Supermarkt in der sudanesischen Hauptstadt Kahrtum. © Quelle: picture alliance / AA

Wegen anhaltender Kämpfe sei es nicht möglich, die Krankenhäuser zu versorgen. Der Strom falle ständig aus, und es gebe nicht genügend Essen für Patientinnen und Patienten. Mancherorts hätten militärische Kräfte Gesundheitseinrichtungen besetzt. „Diese Attacken müssen aufhören“, verlangte eine WHO-Sprecherin.

Hilfsorganisationen fordern humanitäre Korridore im Sudan

Die Rotkreuz-Gesellschaften des Sudan und vieler anderer Länder stünden mit Tausenden Helfern vor Ort bereit, um zu helfen, sagte der Sudan-Chef der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), Farid Abdulkadir. Er war in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, knapp 3000 Kilometer südlich von Khartum im Sudan.

Machtkampf im Sudan: Residenz des EU-Botschafters angegriffen Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate forderten ein Ende der Kämpfe. © Quelle: Reuters

Es gebe Wasser und Nahrungsmittel für eine Verteilung, aber die Sicherheitslage lasse den Einsatz der Freiwilligen nicht zu, sagte er. Nur rund 240 Rotkreuzhelfer unterstützten das Personal in Krankenhäusern. „Wir verlangen humanitäre Korridore für unseren Einsatz“, sagte er. Das IFRC hoffe, dass die Kämpfe bald enden. „Natürlich haben wir Hoffnung, ohne Hoffnung bleibt nichts“.

Die Vereinten Nationen (UN) haben insgesamt 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sudan, darunter 800 Ausländer. Eine UN-Sprecherin in Genf wollte nicht kommentieren, ob es Pläne für Evakuierungen gibt. Die Absicht sei auf jeden Fall, vor Ort zu bleiben, und das humanitäre Mandat der UN zu verfüllen. UN-Generalsekretär António Guterres habe mit beiden Generälen gesprochen und versuche, einen Waffenstillstand zu erreichen, sagte die Sprecherin.

RND/dpa