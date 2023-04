Sudan: Im Erfolg der Evakuierung liegt eine Niederlage

Die ersten evakuierten Personen treffen auf der Luftwaffenbasis Al-Azraqu ein. Nach der Ankunft werden die Menschen versorgt, durchlaufen eine Sicherheitsschleuse, ihre Personalien werden überprüft und im Anschluss wird jeder Einzelne von ihnen registriert. Die Bundeswehr hat am Sonntag im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen.

Berlin. Es gibt eine beruhigende Nachricht aus dem Sudan: Es ist gelungen, viele Hundert ausländische Staatsangehörige außer Landes zu bringen. Viele Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Botschaften müssen nicht mehr um ihr Leben fürchten angesichts eines so jäh außer Kontrolle geratenen Machtkampfs zweier Generäle. Nichts schien da mehr sicher, selbst die Evakuierung war angesichts von Straßenkämpfen und fehlenden staatlichen Strukturen ein Wagnis.

Ein bisschen lässt sich also aufatmen, aber eben nur ein bisschen. Denn manche, die ausgeflogen werden könnten, ließen sich schlicht nicht erreichen.

Bemühungen um Demokratie im Sudan gescheitert

Und die Evakuierung dokumentiert auch etwas anderes: Sie zeigt, dass die Bemühungen um den Aufbau einer Demokratie im Sudan gescheitert sind. Noch bis vor Kurzem schien es, als sei das Land auf einem guten Weg, als stehe der nächste Schritt hin zu einer zivilen Regierung bevor. Diese Hoffnungen haben sich nun zerschlagen.

Sollte es irgendwann einen neuen Anlauf geben können, wird erst einmal viel Vertrauensarbeit nötig sein. Denn verlassen kann man sich bei den Generälen, die ihr Land ins Chaos stürzen, offenbar nur auf den Machthunger.

Es ist eine schlechte Nachricht für die Sudanesen, von denen sich so viele so mutig für mehr Demokratie eingesetzt haben. Sie können dem Konflikt nicht in einem Bundeswehr-Transportflugzeug entkommen.

Situation im Sudan destabilisiert die gesamte Region

Und die Kämpfe von Khartum sind auch eine schlechte Nachricht für die Region. Ein „failed state“ Sudan, in dem nichts und niemand sicher ist, in dem die ohnehin schlechte Versorgungslage sich weiter verschlechtert, hat eine destabilisierende Wirkung über die Landesgrenzen hinaus. In Nachbarländern wie Äthiopien ist der Frieden labil.

Eine richtig gute Nachricht wird mit dem Sudan also erst verbunden sein, wenn die Kämpfe beendet sind. Und wenn nicht die Generäle über das Land bestimmen, sondern die Bevölkerung.