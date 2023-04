Waffenruhe im Sudan brüchig: Weitere Gefechte in Khartum

Auch am Samstag ist die Waffenruhe im Sudan immer wieder gebrochen worden. Bewohner berichteten, in Khartum seien Schusswechsel und Artillerieangriffe zu hören gewesen, unter anderem rund um den Präsidentenpalast, nahe der Zentrale des staatlichen Rundfunks und eines Militärstützpunktes in Khartum. Über der Stadt waren schwarze Rauchwolken zu sehen.

Waffenruhe im Sudan brüchig: Noch wenige Deutsche im Krisenland Die Bundeswehr ist aus einem gefährlichen Einsatz aus dem Sudan zurückgekehrt. Dort gehen trotz einer dreitägigen Feuerpause vereinzelt Kämpfe weiter.

Die beiden Konfliktparteien hatten sich am Donnerstagabend unter Vermittlung der USA und Saudi-Arabiens auf die Verlängerung einer Waffenruhe um drei weitere Tage verständigt. Aber auch am Freitag hatte sich diese bereits als brüchig erwiesen. Am Samstag teilte das sudanesische Militär in den sozialen Medien mit, der sudanesische Staat werde sich bald als siegreich erweisen, und jegliche Versuche, das Land in Geiselhaft zu nehmen, würden gestoppt.

Zahlreiche Zivilisten sterben bei Gefechten

In dem ostafrikanischen Land liefern sich das Militär unter Oberbefehlshaber Abdel Fattah Burhan und die paramilitärische Gruppe RSF unter General Mohammed Hamdan Dagalo seit 15. April heftige Gefechte. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 500 Menschen getötet und rund 4200 verletzt. Am Samstag teilte der sudanesische Ärzteverband mit, dass unter den Todesopfern mindestens 411 Zivilisten, seien. Mehr als 2000 Zivilpersonen seien verletzt worden. Laut der Organisation wurden allein aus Genena in der krisengeplagten Region West-Darfur 89 Tote gemeldet. Kämpfer hätten dort Wohnhäuser und Läden besetzt, während auf den Straßen geschossen werde.

Bis zu 20.000 Menschen flüchteten nach Angaben der Vereinten Nationen in den ebenfalls instabilen Tschad, viele Tausend andere versuchten ihr Glück auf dem beschwerlichen Landweg von der Hauptstadt Khartum nach Port Sudan, von wo Schiffe Flüchtlinge über das Rote Meer in Sicherheit bringen. Außerhalb von Khartum komme es auf dieser Fluchtroute immer wieder zu Übergriffen der RSF, die Flüchtenden an Straßensperren Handys und Wertgegenstände abnähmen, sagte der ehemalige Journalist Hatim al-Madani. Die RSF würden sich aufführen wie Banditen. Beide Seiten würden derzeit ihre Positionen festigen, sagte Al-Madani. „Dieser Krieg könnte noch lange Zeit dauern.“

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sagte, dass auch die Büros der Vereinten Nationen in Khartum, Genena und Nyala in Darfur alle angegriffen und geplündert worden seien. „Das ist inakzeptabel – und nach dem Völkerrecht verboten.“

