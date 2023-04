Wie der Konflikt im Sudan eskalierte und was seitdem geschah – ein Überblick im Zeitstrahl

Wie steht es um Erdogans Gesundheit?

Der kranke Mann vom Bosporus

In der Türkei brodelt es in der Gerüchteküche: In zwei Wochen werden Parlament und Präsident gewählt. Aus gesundheitlichen Gründen muss Präsident Erdogan ausgerechnet in der heißen Wahlkampfphase kürzertreten. Was steckt dahinter?