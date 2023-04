Sudans Streitkräfte machen widersprüchliche Angaben zu möglicher Feuerpause

Kostenfrei bis 15:14 Uhr lesen

Land-Ausflüge: In den Mai feiern

Live-Musik am 30. April in Westensee, Festtag am 1. Mai in Melsdorf

Wenn „The Beat goes on“ auftritt, kocht der Saal. Was die Band am 30. April auf Gut Bossee spielt und wie es am 1. Mai mit dem Feiern in Melsdorf weitergeht.