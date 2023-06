Südafrika-Expertin: „Die Enttäuschung über den Westen ist groß“

Berlin. Frau Müller, Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Südafrika. Welche Erwartungen verbinden Sie mit der Reise?

Die Reise der Außenministerin ist ein wichtiges Signal. Südafrika hat Russlands Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt. Bei den wichtigen Resolutionen der Vereinten Nationen (Uno) hat sich das Land enthalten. Das hat Verstimmungen erzeugt – und auch Unverständnis. Schließlich stellt Südafrika Demokratie, Menschenrechte und das Völkerrecht rhetorisch immer weit nach vorne. Es ist gut, wenn Annalena Baerbock mit ihrem Besuch zeigt, dass dennoch Gespräche möglich sind. Das kann dazu beitragen, dass sich die Lage nicht weiter polarisiert.

Ist davon auszugehen, dass Südafrika seine Position zum Ukraine-Krieg ändert?

Das ist aus zwei Gründen zumindest schwierig. Da ist zum einen der geopolitische Aspekt: Südafrika setzt auf eine Art Äquidistanz. Es will die Beziehungen zu Europa aufrechterhalten, das klar auf Seiten der Ukraine steht – aber auch die zur Afrikanischen Union und zu den anderen Brics-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien und China, wo es mehr Verständnis für Russland gibt, oder zumindest keine klare Ablehnung. Außerdem geht es Südafrika darum, die Brics-Staaten zusammenzuhalten. China, Brasilien und Indien haben eine sehr ähnliche Position wie Südafrika. Mein Eindruck ist, Südafrika will da nicht ausscheren.

Und der zweite Aspekt?

Die zweite Ebene ist eine innenpolitische. In der Regierungspartei ANC gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die noch aus der Apartheidzeit gute Beziehungen zu Russland haben und diese Beziehungen bis heute halten. Staatspräsident Cyril Ramaphosa könnte sich nicht sicher sein, für eine härtere Position gegenüber Russland eine Mehrheit im ANC zu finden, auch wenn er es wirklich wollte.

Ramaphosa war gemeinsam mit mehreren anderen afrikanischen Staatschefs gerade in der Ukraine und in Russland. So richtig erfolgreich war dieser Vermittlungsversuch nicht, oder?

Es gab kein greifbares Ergebnis dieser afrikanischen Friedensmission, was auch im Vorfeld zu erwarten gewesen war. Dennoch war es ein Signal, dass mehrere afrikanische Staaten Präsenz zeigen und deutlich machen, dass der Krieg gegen ihre Interessen ist. Viele afrikanische Staaten leiden unter den Sekundäreffekten des Krieges, beispielsweise unter den steigende Nahrungsmittelpreisen. Außerdem zieht der Krieg viel Aufmerksamkeit von Konflikten in anderen Regionen ab. Es ging also auch darum, das deutlich zu machen. Und es ist auch ein Zeichen der Staaten, dass sie sich explizit um beide Seiten bemühen. Das lässt sich als Versuch einer eigenen Repositionierung begreifen, vorsichtig zwar, aber immerhin.

Der US-Botschafter in Südafrika, Reuben Brigety, hat der südafrikanischen Regierung vorgeworfen, Waffen an Russland geliefert zu haben. Was ist da dran?

Bisher liegen dafür keine Beweise vor. Die südafrikanische Regierung hat es abgestritten – allerdings mit dem Hinweis, es gebe keine offizielle Genehmigung und die Vorgänge würden untersucht. Das lässt offen, ob illegal geliefert wurde. Der Vorgang hat dazu geführt, dass sich die Beziehungen Südafrikas zu den USA ziemlich verschlechtert haben. Die USA ist neben China Südafrikas wichtigster Handelspartner – wenn es da kriselt, kann das die Wirtschaftskrise in Südafrika verstärken. Südafrika muss sich also überlegen, wie lange es sich diese Außenpolitik mit Blick auf Russland wirtschaftlich noch leisten kann.

Das nächste jährliche Treffen der Brics-Staaten soll eigentlich im August in Südafrika stattfinden. Reist Wladimir Putin demnächst nach Pretoria oder Kapstadt?

Südafrika steht da vor einem Dilemma. Als derzeitiges Brics-Vorsitz-Land ist es eigentlich der Ausrichter des jährlichen Gipfels. Aber es gibt einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin. Südafrika ist Mitglied des Strafgerichtshofs und wäre auch über die nationale Gesetzgebung wahrscheinlich verpflichtet, Putin bei der Einreise zu verhaften. Das könnte zu einem Zerwürfnis der Brics-Staaten führen, Ärger in der Afrikanischen Union geben und auch im ANC. Also sucht Ramaphosa jetzt einen Ausweg. Einen virtuellen Gipfel hat Putin abgelehnt. Es könnte sein, dass der Gipfel nach China verlegt wird.

Woher kommt die enge Verbindung des ANC zu Russland?

Während des Apartheidregimes wurde der ANC, die Anti-Apartheid-Bewegung, von der Sowjetunion unterstützt, politisch, materiell, ideologisch und auch mit Waffenlieferungen. Das Apartheidregime hatte dagegen sehr lange die Unterstützung westlicher Staaten. Die Enttäuschung über die fehlende Hilfe des Westens gegen ein brutales rassistisches Regime ist nach wie vor groß. In der Führungselite gibt es noch die, die den Kampf gegen das Regime mitgemacht haben. Auf gesellschaftlicher Ebene gibt es für die kritische Haltung gegenüber „dem Westen“ noch weitere Gründe. Die Corona-Pandemie hat Enttäuschungen hinzugefügt. Auch Deutschland hat dem Wunsch vieler afrikanischer Staaten widersprochen, vorübergehend den Patentschutz auf Impfstoffe aufzuheben. In Südafrika sind viele Menschen an Corona gestorben – die hatten gar keine Chance, sich impfen zu lassen, weil kein Impfstoff da war. Es gab auch keine Versorgungssicherheit mit Masken oder Schutzkleidung. Der Eindruck hat sich verfestigt, dass die Weltordnung darauf zielt, den Interessen Europas und vor allem auch den USA zu dienen.

Baerbock trifft sich mit Außenministerin Naledi Pandor. Welche Rolle spielt sie?

Naledi Pandor hat die Invasion Russlands anfangs als völkerrechtswidrig kritisiert. Ramaphosa hat sie zurückgepfiffen. Jetzt wirkt sie oft eher unklar in dieser Frage. Sie wird aber sehr deutlich, wenn sie das Gefühl hat, von westlichen Staaten bevormundet zu werden. Sie will sich nicht von einem europäischen Staat sagen lassen, wie sie sich positionieren soll – und erst recht nicht von den USA.