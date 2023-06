Südkorea lässt die Gesundheit von Nordkoreas Diktator mit KI überwachen

Der Gesundheitszustand von Diktatoren – in abgeschotteten Regimen ist das stets ein streng gehütetes Geheimnis. Auch in Nordkorea, wo Diktator Kim Jong Un vor nunmehr elfeinhalb Jahren die Macht von seinem verstorbenen Vater „erbte“.

„Er schien müde zu sein und hatte bei seinem öffentlichen Auftritt am 16. Mai deutliche dunkle Ringe um die Augen. Laut KI-Analyse wog er schätzungsweise über 140 Kilogramm“, zitierte die britische Nachrichtenagentur Reuters Yoo Sang-bum, ein Mitglied des parlamentarischen Geheimdienstausschusses, nach einem Briefing durch den Geheimdienst.

KI steht für Künstliche Intelligenz - offensichtlich nutzt der südkoreanische Geheimdienst modernste Technik, um an Informationen aus einem der am meisten abgeschotteten Länder der Welt zu bekommen.

Kim Jong Un will Nordkorea zur stärksten Atommacht der Welt machen Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will mehr in den Ausbau seiner Nuklearwaffen investieren. © Quelle: Reuters

Der mutmaßliche 39-jährige Diktator, auch über das Alter gibt es keine gesicherten Angaben, ist ein starker Raucher, ihm wird ein übermäßiger Alkoholkonsum nachgesagt, zudem soll er familienbedingt vorbelastet Herz-Kreislauf-Probleme haben. Der Abgeordnete äußerte, Kim leide vermutlich an einer „schweren“ Schlafstörung und verwies auf einen Geheimdienstbericht, wonach nordkoreanische Stellen intensiv neueste medizinische Erkenntnisse zur Behandlung von Schlaflosigkeit recherchiert hätten.

Schwer an Corona erkrankt

Während der weltweiten Pandemie hatte der nordkoreanische Machthaber enorm an Gewicht verloren, weil er schwer an Corona erkrankt gewesen sei, hieß es. Das habe sich jetzt offensichtlich ins Gegenteil verkehr.

Ein weiteres gesundheitliches Problem stellen offenbar Narben an Kims Handgelenk und an am Arm dar, offenbar Kratzspuren die auf eine stressbedingte Hauterkrankung zurückzuführen seien. Im März war in der nordkoreanische Zeitung Rodong Sinmun zu lesen, Kim arbeite bis 5 Uhr morgens und zitierte ihn mit den Worten, er sei es gewohnt, über Nacht zu arbeiten, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Im „Teufelskreis“ zunehmender Alkohol- und Nikotinabhängigkeit

Laut dem südkoreanischen Geheimdienst befinde sich Kim in einem „Teufelskreis“ zunehmender Alkohol- und Nikotinabhängigkeit, die seine Schlaflosigkeit verschlimmerten. Große Menge ausländischer Zigaretten und Snacks werden regelmäßig in den Norden verschifft, während die Bevölkerung Hunger leidet und ein Großteil ständig in Arbeitslagern lebt.

Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. © Quelle: ·····/KCNA via KNS/AP/dpa

Kim ist Führer des abgeschotteten Landes in dritter Generation. Sein Vater Kim Jong Il starb 2011 an einem Herzinfarkt. Sollte auch Kim Jong Un sterben, steht seine einflussreiche Schwester Kim Yo Jong als mögliche Nachfolgerin bereit. Die 35-jährige Direktorin des nordkoreanischen Ministeriums für Propaganda und Agitation hatte zuletzt mit markigen Worten für Aufsehen gesorgt: Überläufer bezeichnete sie als „menschlichen Abschaum und Bastarde“.

RND/stu