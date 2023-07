Südkorea: Nordkoreas Spionagesatellit hatte technische Mängel

Seoul. Nach dem gescheiterten Start eines nordkoreanischen Spionagesatelliten hat Südkorea die Trümmer der abgestürzten Rakete und des Satelliten aus dem Meer geborgen und zusammen mit US-Experten untersucht. Selbst wenn Nordkorea es geschafft hätte, den Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, wäre er aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage gewesen, militärische Aufklärung aus dem Weltraum zu betreiben, teilte das südkoreanische Militär am Mittwoch mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlreiche“ und „wichtige“ Teile der Rakete und des Satelliten seien in einer 36-tägigen Operation unter Beteiligung von Marineschiffen, Flugzeugen und Tauchern geborgen worden, hieß es in der Erklärung. Der Satellit sei nicht fortschrittlich genug gewesen.

Ende Mai war eine mit einem Aufklärungssatelliten bestückte Trägerrakete Nordkoreas kurz nach dem Start vor der Westküste der koreanischen Halbinsel ins Meer gestürzt. Das Scheitern der Mission galt als Rückschlag für Machthaber Kim Jong Un, der nach einem weltraumgestützten Überwachungssystem strebt, um Aktivitäten der USA und Südkoreas besser im Auge zu behalten. Nordkoreas Führung hatte den gescheiterten Start als „gravierendste“ Fehlleistung im laufenden Jahr bezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pjöngjang will zweiten Versuch

Pjöngjang hat wiederholt angekündigt, einen zweiten Versuch zu unternehmen. Monate vor dem Fehlstart hatte Nordkorea einen Testsatelliten ins All geschickt und Fotos veröffentlicht, auf denen südkoreanische Städte vom Weltraum aus zu sehen waren. Einige zivile Experten meinten damals, die Fotos seien zu unpräzise für einen Überwachungszweck und könnten wahrscheinlich nur große Ziele wie Kriegsschiffe auf See oder militärische Anlagen am Boden erkennen.

Nordkorea reagierte auf diese Skepsis mit der Aussage, es gebe keinen Grund, eine hochentwickelte Kamera für einen Test zu verwenden.

RND/AP